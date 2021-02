A.S. Lucchese



Lucchese, contro l’Olbia serve solo una vittoria. Lopez: “Domani inizia un ciclo di sei partite vitali”

venerdì, 26 febbraio 2021, 18:28

di michele masotti

Parlare di ultima spiaggia quando mancano ancora dodici giornate al termine della stagione regolare potrebbe sembrare esagerato, ma di certo Lucchese-Olbia, calcio d’inizio domani alle 16:30, rappresenta un crocevia di straordinaria importanza per la Pantera, chiamata a ritrovare quella vittoria che manca da sette turni sia per cercare il sorpasso sul Livorno, in odore di nuova penalità dopo l’ultimo deferimento, che accorciare il gap di nove punti con il team sardo. Regolamento alla mano, nel caso in cui ci fossero più di otto punti di distacco dalla quintultima, piazza attualmente occupata da Ragaztu e compagni, alla penultima non si disputerebbe la sfida valevole per i play-out. Ragion per cui il team rossonero dovrà centrare l’intera posta in palio, sebbene Lopez debba sempre fare i conti con un’infermeria che non vuol proprio saperne di svuotarsi. Guai, però, a sottovalutare un’Olbia dalle ottime potenzialità dalla mediana in avanti, con il tandem Ragaztu-Cocco che abbina l’esperienza alla tecnica senza considerare la presenza di buoni palleggiatori a centrocampo come Ladinetti, Giandonato, Pennington, Biancu e Giandonato. All’andata, per la cronaca, il match finì 0-0 con la Pantera che, alla seconda uscita sotto la guida di Lopez, sfiorò il colpo grosso nella ripresa con il solito Flavio Bianchi.

“Cominciano domani le sei partite che ci diranno molto, se non tutto, sulle sorti di questa stagione. Contro l’Olbia sarà una gara importante, da giocare con l’aggressività giusta e la voglia di andare più forte di loro per prenderci i tre punti.”- suona così la carica ai suoi ragazzi Giovanni Lopez, che poi analizza la rosa a disposizione del collega Max Canzi. Con il 5-0 rifilato mercoledì ad un’incerottata Pro Sesto, dimezzata nella rosa dai molti casi di positività al Covid-19, la compagine sarda ha interrotto una striscia di sei risultati senza successi rilanciando le prove quotazioni in ottica salvezza diretta.

“L’Olbia è una squadra esperta, con individualità di spicco e di notevole qualità per la categoria, che viene inoltre da un’ampia vittoria sulla Pro Sesto che sicuramente infonde entusiasmo e morale.” – ha affermato il condottiero della Pantera- “Dovremo essere bravi a non concedere occasioni, mantenendo la concentrazione alta per tutta la durata della partita ed imponendo un buon ritmo.”

Oltre alla posizione di classifica, la nota dolente dell’annata della Pantera resta la lunga lista degli indisponibili che, purtroppo, si aggiorna inesorabilmente settimana dopo settimana. “In settimana si è fermato di nuovo Papini, che era appena rientrato in gruppo. È il terzo stop per lui. È un peccato perché si tratta di un giocatore per noi importante che, purtroppo, come altri, si sta portando dietro gli acciacchi dovuti al Covid-19. Per il resto, come formazione iniziale potrebbe essere confermata quella vista ad Alessandria, che ha dimostrato di saper tenere il campo contro una formazione importante, con un atteggiamento propositivo e battagliero.”

Lucchese-Olbia sarà diretta da Davide Moriconi di Roma 2, coadiuvato da Gabriele Bertelli di Busto Arsizio e Ciro Di Maio di Molfetta.