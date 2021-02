A.S. Lucchese



Lucchese-Olbia, il post-partita. Lopez: “C’è da salvare la reazione del secondo tempo”

sabato, 27 febbraio 2021, 20:49

di michele masotti

Il decimo pareggio stagionale permette alla Lucchese di schivare un passo falso interno che avrebbe compromesso i progetti di risalita verso un piazzamento nella griglia play-out. Se l’1-1 conquistato ad Alessandria contro la Juventus U23 aveva visto Meucci e compagni tornare a casa con il rammarico per un successo che ai punti avrebbero meritato, quello odierno contro l’Olbia ha il sapore di una mezza occasione persa, in attesa di conoscere domani pomeriggio il risultato del Livorno. I nove punti di ritardo che la Pantera continua ad accusare nei confronti del team sardo vorrebbero dire, ad oggi, retrocessione diretta anche se i rossoneri balzassero al penultimo in virtù dell’attuazione della “forbice” che scatterà inesorabilmente nel caso in cui fosse un tale distacco.

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno il presidente della Lucchese Bruno Russo che, con la sua consueta onestà, ha riconosciuto l’ennesima falsa partenza compiuta dai suoi ragazzi. La buona reazione mostrata nella ripresa ha fatto sì che arrivasse il secondo 1-1 consecutivo.

“Chiaramente era una partita da vincere per accorciare il divario, adesso a rischio “forbice”, che avevamo e tuttora abbiamo a discapito dell’Olbia, attuale quintultima della classe.” – ha ammesso il numero uno rossonero- “Anche oggi il primo tempo ci ha troppo penalizzato mentre nel secondo tempo ho visto una reazione che lascia ben sperare. Teniamoci questo punto sulla strada della salvezza e testa alla trasferta di mercoledì a Gorgonzola contro l’Albinoleffe dove cercheremo di cogliere un altro risultato positivo.”

Lucida anche l’analisi di Giovanni Lopez che salva la reazione avuta dalla squadra nella ripresa. Certo che l’emergere, specialmente nel primo tempo, dei consueti limiti di questo gruppo non può permettersi nella fase calda del campionato. “Una partita difficile, in cui ancora una volta sono purtroppo emersi i nostri limiti ormai evidenti, con cui dobbiamo convivere e contro cui dobbiamo combattere ogni domenica.” – ha dichiarato il trainer romano- “Oggi di buono ci prendiamo la reazione del secondo tempo che ci ha permesso di pareggiare questa partita, evitando una sconfitta che sarebbe stata deleteria. Non possiamo che continuare a lavorare e lottare sul campo con i mezzi che abbiamo a disposizione per provare ad uscire da questa situazione.”