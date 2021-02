A.S. Lucchese



Lucchese, serve una vittoria per alimentare le speranze salvezza. Lopez: “Consapevoli dell’importanza della posta in palio”

martedì, 16 febbraio 2021, 18:05

di Michele Masotti

Secondo turno infrasettimanale del 2021 per la Lucchese che, dopo aver disputato due buone gare ma raccolto solo uno punto contro le big Como e Pro Vercelli, tornerà domani, calcio d’inizio fissato alle 15, sul manto amico del Porta Elisa per ricevere la visita della solida Pro Patria, quinta forza del girone A con 39 punti e reduce da ben dieci risultati utili consecutivi.

L’ostacolo, sebbene non sia proprio dei più agevoli, dovrà però essere superato da capitan Benassi e compagni per lasciare, sempre sperando nei risultati benevoli dagli altri campi, la scomoda ultima posizione e ad accorciare sulle altre componenti della griglia play-out. Contro i bustocchi, che peraltro vantano la miglior difesa del torneo con soli 14 centri incassati, la Pantera dovrà rinunciare agli infortunati Caccetta, Bitep, Coletta, Papini, Dumancic e Marchegianni ma potrà contare sul rientrante Solcia.

“In piena emergenza andiamo ad affrontare una delle squadre più in forma del girone, che non perde da dieci partite. Dovremo dare l’anima per ottenere un risultato positivo, tornando così a muovere la classifica.” – ha affermato Giovanni Lopez- “Purtroppo abbiamo saputo che non potremo contare su Marcheggiani e Caccetta per qualche settimana, a causa degli infortuni che hanno recentemente riportato. La lista degli indisponibili è veramente lunga per una squadra che si sta giocando la salvezza con ogni sua forza. Tuttavia metteremo sul campo tutte le energie e l’attenzione per ostacolare una squadra che fin dalle prime giornate si sta dimostrando solida e compatta, con un’organizzazione di gioco ben definita e con una difesa che, numeri alla mano, è la più forte del campionato.” Costruita in maniera diametralmente opposta alla Lucchese in sede di mercato, i tigrotti hanno soltanto in rosa due giocatori dopo il 1.1.2000, la formazione di Ivan Javorcic scenderà in campo con un 3-5-2 nel quale spicca, al centro dell’attacco, la presenza dell’ex di turno Sean Parker, 11 presenze in rossonero nella seconda metà della stagione 2017-2018, miglior marcatore dei suoi con cinque centri. Un elemento completamente trasformato rispetto al giovane ancora acerbo per la categoria visto a Lucca ormai che tre anni fa.

Per quanto concerne la formazione titolare, sempre schierata con il marchio di fabbrica del 3-5-2, il trainer romano preannuncia la possibilità di vedere qualche variazione. “Per quanto riguardo l’undici titolare, probabilmente cambieremo qualcosa rispetto agli undici inziali che hanno affrontato il Como” – è il pensiero del condottiero della Pantera- “Scioglierò soltanto domani mattina gli ultimi dubbi. Siamo consapevoli che la posta in palio per noi è altissima e siamo decisi a giocarci le nostre carte fino in fondo.”

Lucchese-Pro Patria sarà diretta Filippo Giaccaglia di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell’Olio e Fabio Pappagallo di Molfetta.