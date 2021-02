A.S. Lucchese



Lucchese, sfida alla capolista Como. Lopez: “Siamo in piena emergenza infortunati”

sabato, 13 febbraio 2021, 15:40

di michele masotti

A caccia dell’impresa sul campo della capolista senza alcun tipo di paura. Con questo mentalità la Lucchese dovrà approcciare al lunch match, calcio d’inizio fissato per le 12:30, domani allo stadio “Sinigaglia” di Como, terreno avaro di soddisfazioni per il sodalizio rossonero nel corso della sua ultracentenaria storia. L’atteggiamento dovrà essere, giocoforza, quello visto settimana scorsa contro la Pro Vercelli. Rispetto a quella sfida, però, non ci sarà il difensore Daniele Solcia, appiedato per un turno dal giudice sportivo, mentre rientra nella lista dei convocati capitan Maikol Benassi. Soltanto nelle ore antecedenti al match Giovanni Lopez, domani sostituito in panchina da Oliviero Di Stefano, scioglierà le ultime riserve in merito al ritorno da titolare del difensore viareggino oppure se scoccherà il momento di impiegare dal primo minuto Dalla Bernardina, autore di 30’ di buon livello nell’ultima uscita dei rossoneri.

Trasferta lariana che la Pantera dovrà affrontare senza alcuni elementi importanti nelle rotazioni di Lopez. Oltre a Coletta, Bitep, Papini, Dumancic e Caccetta, l’assenza dell’ultima risponde al nome di Francesco Marcheggiani, rendendo così scontato il tandem offensivo formato da Flavio Bianchi e Tomi Petrovic.

“Andiamo ad affrontare la capolista in una situazione di piena emergenza: oltre ai due difensori titolari ed il portiere, domani dovremo rinunciare anche a Marcheggiani, costretto al forfait per un infortunio.” – elenca gli assenti il trainer romano, costretto a stare in tribuna dopo la squalifica di due turni rimediata nel caldo post partita di domenica scorsa- “Recuperiamo Benassi, che potrà darci un apporto importante, sia dal punto di vista tecnico che della personalità, ma decideremo nelle prossime ore se impiegarlo dall’inizio. Dalla Bernardina nella partita contro la Pro Vercelli si è fatto trovare pronto, entrando in campo con l’atteggiamento giusto e può garantire una soluzione affidabile nel reparto arretrato.”

Appaiato in vetta alla classifica con il Renate a quota 46 punti, ma avanti in virtù del doppio successo ottenuto nel confronto diretto, il Como arriva a questo incontro scottato dal pesante rovescio subito nel derby di Lecco. Un 4-0 che non scalfisce il potenziale dei ragazzi di mister Gattuso, determinati a tornare in B a quattro anni di distanza dall’ultima apparizione. “Il Como è una delle squadre più attrezzate del campionato, come dimostrano risultati e classifica.” – ha dichiarato Lopez- “Sicuramente soffriremo la loro velocità in attacco, ma abbiamo dimostrato di poter tenere testa e mettere in difficoltà ogni squadra del girone se giochiamo con attenzione, come già successo nelle sfide contro Renate e Pro Vercelli. Siamo pronti a dare battaglia e giocare la nostra partita con determinazione, pronti a sfruttare ogni opportunità che ci viene concessa.”

Como-Lucchese sarà arbitrata da Daniele Virgilio di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Marco Orlando Ferraioli e Marco Croce di Nocera Inferiore.