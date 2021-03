A.S. Lucchese



Al 60’ Bocic porta in vantaggio la Pro Sesto con un calcio di rigore

domenica, 14 marzo 2021, 15:15

di michele masotti

0-1

Lucchese (3-5-2): Biggeri, Panariello (61’Scalzi), Dalla Bernardina e Benassi; Adamoli, Nannelli, Zennaro, Meucci e Nannelli; Bianchi e Petrovic A disposizione: Pozzer, Lo Curto, Cruciani, Lionetti, Cellamare, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Maestrelli, De Vito e Pellegrini Allenatore: Giovanni Lopez

Pro Sesto (4-3-3): Livieri, Maldini, Caverzasi, Bosco e Franco; Sala (43’Gualdi), Palesi e Gattoni; D’Amico, Bocic e Marchesi A disposizione: Del Frate, Di Munno, Ngissah, Cominetti, Ntube, Mutton, Parrinello, Giubilato, Maffei e Ruggiero Allenatore: Francesco Parravicini

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta(Assistenti Pragliola di Terni e Salvatore Emilio Buonocore)

Marcatore: 60’ Bocic su rigore

Note: Calci d’angolo 2-3. Ammonito D’Amico. Recupero 1’

Altri tre punti per guadagnare un’ulteriore posizione e riaccendere la fiammella della speranza di una salvezza diretta. Con questo spirito la Lucchese, reduce da quattro risultati di fila, riceve al Porta Elisa di una Pro Sesto in crisi di risultati e risucchiata ai confini della zona play-out. Con l’acciaccato Pellegrini portato precauzionalmente in panchina, Lopez rispolvera dal primo minuto Aniello Panariello. Per il resto non ci sono novità nel consueto 3-5-2. In alto mare, invece, la situazione tra i milanesi, usciti sconfitti mercoledì scorso nel recupero contro la Pergolettese, che non vincono da sette turni. Oltre allo squalificato Pecorini, mister Parravicini deve fare i conti con la pesante assenza di capitan Scapuzzi, sostituito da D’Amico. Caverzasi e Bosco sono i due stopper in una difesa completata sulle corsie laterali da Caverzasi e Franco. Turnover in attacco dove il serbo Bocic, arrivato in prestito dal Pescara a gennaio, viene preferito a Mutton, autore del definitivo 1-1 che scaturì nel match di andata.

La squadra di Lopez scende in campo, forse per la prima volta nelle partite interne, con l’atteggiamento di chi vuole condurre le iniziative. Al 16’ Livieri non si fida della presa sulla punizione dalla lunghissima distanza di Panati. Quattro giro di orologio si rendono pericolosi gli ospiti con D’Amico, primo a finire sul taccuino dei cattivi, la cui serpentina culmina con un destro parato da Biggeri. Il match, sebbene sia avaro di emozioni, rimane godibile sul piano del ritmo. Con il passare dei minuti è la Pro Sesto a mantenere il pallino del gioco con i padroni di casa in difficoltà ad imbastire un’azione degna di nota in virtù della precisione pressione portata dagli avversari. Le chiavi per inventarsi qualcosa nella metà campo della Pro sono le consuete galoppate di Nannelli e Adamoli. Nel finire di frazione un problema muscolare mette fuori causa il giovane Sala, rimpiazzato dall’esperto Gualdi, miglior marcatore dei suoi con sei centri. Lucchese e Pro Sesto vanno al riposo dopo 45’ minuti senza grossi sussulti con Biggeri e Livieri assolutamente inoperosi.

In avvio di ripresa, accompagnata da un forte vento che spira sul Porta Elisa, grossa chance per la Pantera con Bianchi che spreca malamente in area lombarda una corta respinta di Bosco. La scintilla che cambia la storia del match arriva a favore dei lombardi. Corre il 59’ quando è il turno di Bocic slalomeggiare sulla sinistra per poi essere agganciato in maniera ingenua da Dalla Bernardina. Per il direttore di gara è calcio di rigore che l’attaccante di proprietà del Pescara trasforma in maniera impeccabile nonostante Biggeri avesse intuito la traiettoria. Immediata la mossa di Lopez che inerisce Scalzi per Panariello, adottando così un 4-3-1-2.

Foto Ciprian Gheorghita