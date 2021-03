A.S. Lucchese



Lucchese ad Alessandria a caccia di punti indispensabili per continuare a sperare

domenica, 28 marzo 2021, 12:30

di michele masotti

0-0

Alessandria(3-5-2): Pisseri, Prestia, Di Gennaro e Macchioni; Celia, Casarini, Bruccini, Mustacchio e Parodi; Arrighini e Eusepi A disposizione: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Corazza, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin e Stanco Allenatore: Moreno Longo

Lucchese (3-5-2): Biggeri, Panariello, Benassi e Dumancic; Pellegrini, Sbrissa, Meucci, Panati e Lo Curto; Nannelli e Petrovic A disposizione: Pozzer, Lionetti, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Marcheggiani, Forciniti, Maestrelli, Adamoli, De Vito, Durante e Galardi Allenatore: Giovanni Lopez

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia (Assistenti Pellino di Frattamaggiore e Franco di Padova)

A sei giornate dalla fine, ma con diverse compagini situate in zona play-out che devono recuperare alcune partite, la Lucchese rende visita alla corazzata Alessandria, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei uscite, per il lunch match della domenica delle palme. Senza Flavio Bianchi, rimasto a Lucca per un problema al polpaccio sinistro, la Pantera sale in terra piemontese con l’intento, nonostante la forza della squadra allenata dall’ex Moreno Longo (terzino sinistro della Lucchese dal 1997 al 1999), di sfruttare i passi falsi casalinghi di Pistoiese ed Olbia per rosicchiare qualche punto. Nel 3-5-2 ospite trovano posto in difesa il rientrante Dumancic, con Eros avanzato come esterno di destra sulla linea mediana, Matteo Panati impiegato come interno di centrocampo e il duttile Nannelli, quest’oggi seconda punta in coppia con Petrovic. Modulo speculare per i grigi, privi solamente del difensore Sini, che possono contare sulla rosa più profonda ed esperta del campionato. L’unico millenial dei piemontesi a partire dal primo minuto è il classe 2002 Macchioni, difensore di cui si dice un gran bene in un reparto completato dall’ex Livorno Di Gennaro e Prestia. Le chiavi della mediana locale sono affidate a Bruccini, altro ex di giornata, mentre in attacco viene confermata il prolifico tandem Eusepi-Arrighini.

Nemmeno il tempo di dare il calcio d’inizio che l’Alessandria sfiora il vantaggio dopo 15’’. L’imbeccata di Arrighini premia il taglio di Mustacchio, sciupone nel calciare fuori a tu per tu con Biggeri.