A.S. Lucchese



Lucchese, al Porta Elisa arriva la convalescente Pro Sesto. Lopez: “Fondamentale proseguire nel nostro cammino”

sabato, 13 marzo 2021, 16:24

di Michele Masotti

A distanza di un girone le condizioni di Lucchese e Pro Sesto, dal punto di vista della condizione e del calendario, si sono letteralmente invertite. Il 15 novembre 2020 Giovanni Lopez inaugurò la sua terza era con il sodalizio rossonero impattando 1-1 al “Breda”, con i padroni di casa che stavamo vivendo il loro momento migliore della stagione, sebbene dovesse fare i conti con molti assenti causa Covid-19. Domani al Porta Elisa, calcio d’inizio fissato finalmente alle 15, arriverà una squadra, quella di Parravicini, colpita nell’ultimo mese da molti casi di positività alla famigerata patologia e reduce dalla sconfitta interna nel derby contro la Pergolettese, 0-2 il risultato finale, patita mercoledì scorso nel recupero della ventiquattresima giornata. Al di là di queste problematiche, che la Pantera ha conosciuto bene nella seconda metà del girone di andata, il team milanese, quattordicesima forza del girone A con 33 punti, sta vivendo un periodo complesso anche sul piano dei risultati visto che Scapuzzi e compagni non vincono da sette turni non trovando, inoltre, la via della rete da quattro match.

Ovviamente la Lucchese, rinfrancata dal successo, si spera liberatorio, ottenuto sul Pontedera, non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’incontro, ma crediamo che questo rischio non verrà corso poiché mister Lopez sa come tenere sulla corda i suoi ragazzi. Al tempo stesso non si può negare, però, che l’occasione per scalare qualche altra posizione sia di quelle più invitanti anche se sul campionato è tornato ad alleggiare lo spettro del Covid-19 alla luce dei rinvii di Juventus U23-Pergolettese e Olbia-Pistoiese.

“In settimana abbiamo lavorato con grande intensità e ritmo, anche grazie all’entusiasmo della bella vittoria di domenica che ha alzato il morale del gruppo e tenuta viva la fiducia nel nostro obiettivo.”- ha dichiarato Giovanni Lopez-“ Purtroppo non sono mancati anche stavolta i problemi, con i guai muscolari per Pellegrini che con ogni probabilità non sarà della partita.” Nel caso in cui il difensore ex Catania e Carpi non dovesse farcela, il suo posto potrebbe essere preso dal rientrante Aniello Panariello che completerà il reparto assieme a capitan Benassi e Dalla Bernardina.

Focalizzando l’attenzione sulla Pro Sesto, che domani dovrà rinunciare a Pecorini, difensore autore già di tre gol, il trainer romano ha invitato la sua squadra a mantenere alta l’attenzione. “Il team lombardo non sta evidentemente passando un buon momento, anche e soprattutto a causa dell’ondata di Covid che ha colpito la rosa, decimandola negli impegni precedenti.”- ha precisato l condottiero della Pantera- “Noi ne sappiamo qualcosa e i postumi del virus ce li portiamo dietro ogni giorno con i numerosi acciacchi e problemi muscolari che dobbiamo affrontare. Capisco molto bene quanto sia difficile gestire un gruppo di giocatori in certi momenti. Tuttavia i nostri avversari hanno dimostrato nella prima parte di stagione di saper giocare un buon calcio, con un’attenta organizzazione tattica e giocatori importanti che in questa categoria possono mettere in difficoltà chiunque. Verranno al Porta Elisa per invertire la tendenza delle ultime partite ed allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, ma noi sappiamo bene quanto sia importante proseguire il percorso intrapreso nelle ultime settimane per racimolare punti fondamentali e continuare a lottare con ogni nostra forza per la salvezza. Per noi adesso sono tutte finali e le giocheremo con il coltello tra i denti.”

Lucchese-Pro Sesto sarà arbitrata da Fabio Natilla di Molfetta, coadiuvato da Federico Pragliola e Salvatore Emilio Buonocore di Terni.