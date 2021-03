A.S. Lucchese



Lucchese, ora o mai più. Domani spareggio salvezza in casa della Giana Erminio

martedì, 16 marzo 2021, 17:45

di michele masotti

Giana Erminio e, Covid-19 permettendo, derby interno contro la Pistoiese. Nel giro di quattro giorni la Lucchese si gioca il suo futuro in questa tribolata stagione 2020-2021 con i match che vedrà capitan Benassi e compagni confrontarsi rispettivamente con la terzultima e la quartultima della classe.

La squadra di Lopez è chiamata a fare, perlomeno, quattro punti nei suddetti match per non perdere contatto con queste due compagini, che sopravanzano la Pantera di due e quattro punti. Domani a Gorgonzola, calcio d’inizio fissato alle 15, occorrerà tutta un’altra Lucchese di quella vista contro una Pro Sesto in piena emergenza, sia di risultati che a livello di uomini, per ottenere la quinta vittoria stagionale e superare in classifica la squadra di Brevi. Ricordiamo che il team milanese, privo dello squalificato Montesano, deve sempre recuperare il derby interno proprio contro la formazione allenata da Parravicini. Giana che, inoltre, nelle ultime undici partite ha vinto soltanto in un’occasione, sintomo di un team in grande difficoltà.

Conscio del peso specifico di questo trentunesimo turno Lopez, d’accordo con lo staff medico, ha recuperato, forzando leggermente i tempi di recuperi, Marcheggiani, Dumancic e Sbrissa, elementi che sono mancati davvero tanto alla Lucchese nell’ultimo mese. Con questi rientri, si aprono per il condottiero rossonero spiragli di una maggiore scelta anche a gara in corso per spostare gli equilibri della partita.

“Conosciamo bene l’importanza della gara di domani: si tratta di uno scontro diretto sul campo di un avversario che come noi sta lottando con ogni forza la categoria.” –è l’incipit del tecnico romano- “Sarà ovviamente una partita difficile e complessa, in cui non potremo concederci cali di attenzione o distrazioni, come troppe volte avvenuto nel corso di questo campionato. Portiamo con noi Dumancic, Marcheggiani e Sbrissa, di cui valuteremo meglio le condizioni nelle prossime ore, ma che sicuramente potranno esserci utili. Abbiamo leggermente forzato il loro recupero e sicuramente non saranno al massimo della condizione, ma l’importanza del match ci impone di giocatore ogni carta a nostra disposizione.”

Il destino della Lucchese, con il sogno della salvezza diretta definitivamente tramontato dopo il nono k.o. casalingo, passa dunque da questo duplice scontro salvezza come ha riconosciuto l’ex tecnico di Vicenza e Viterbese.

“La sfida di domani e la partita di domenica in casa con la Pistoiese sicuramente ci diranno tanto sul nostro percorso, ma adesso la concentrazione di tutti deve essere rivolta esclusivamente alla Giana e a quello che dobbiamo fare in campo.” – avverte Lopez- “I risultati degli altri hanno un’importanza relativa: il nostro futuro è nelle nostre mani e i ragazzi lo sanno bene. Prepariamoci alla battaglia, con fiducia e con la massima consapevolezza di quello che ci stiamo giocando.”

Giana Erminio-Lucchese sarà diretta da Paolo Bitonti di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa di Avellino e Luca Zufferli di Udine.