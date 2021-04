A.S. Lucchese



Lucchese a picco, paga Lopez: esonerato

martedì, 13 aprile 2021, 13:15

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Giovanni Lopez.



Al tecnico il ringraziamento per l'impegno profuso in questa difficile stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera.

La conduzione tecnica verrà da quest’oggi affidata al sig. Oliviero Di Stefano, che gode della piena stima e fiducia della società.



Notizia in aggiornamento