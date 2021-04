A.S. Lucchese



Lucchese, ultimi 90’ di passione per agganciare i playout

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:17

di michele masotti

Strappata dall’inferno calcistico della Serie D dal calcio di rigore trasformato da Cruciani, al netto dei problemi fisici l’accantonamento dell’esperto mediano rossonero è stato il principale errore compiuto dall’ex tecnico Lopez, a 90’ dal termine della regular season la Lucchese può ancora salire sul treno playout. Per raggiungere tale obiettivo servirà obbligatoriamente vincere sul campo del Renate, attualmente terza della classe ma con una partita in più rispetto all’immediata inseguitrice Pro Vercelli, e sperare in risultati favorevoli negli scontri diretti Giana Erminio-Pistoiese e Livorno Pro Sesto. Un finale incandescente che neanche un grande scrittore di thriller avrebbe potuto prevedere alla stipulazione del calendario. Ad oggi, a causa della fatidica forbice superiore agli otto punti, non si disputerebbero i due spareggi retrocessione con la caduta tra i dilettanti delle tre toscane in virtù della seguente classifica: Giana 41, Pro Sesto 40, Pistoiese e Lucchese 31 e Livorno 29.

Le chance di cogliere i play-out, che sarebbero i terzi dell’ultracentenaria storia rossonera dopo quelli della stagione 2002-2003 (salvezza ottenuta ai danni dell’Alzano) e del 2018-2019 (conquistata a Bisceglie da un gruppo di calciatori e staff tecnico che resterà sempre nel cuore di tutti i tifosi), passano indispensabilmente da un blitz al “Città di Meda”, sede delle partite interne del Renate. Autori di un grande campionato i nerazzurri, primi per tutto il girone di andata, dovrà rinunciare allo squalificato Lakti, interessante centrocampista classe 2000, ma per il resto mister Diana potrà fare affidamento sul resto della rosa. Sconfitto quattro volte tra le mura amiche, il sodalizio nerazzurro del ds Antonio Obbedio, ex di questa sfida assieme ai difensori Santovito e Magli, scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. Con il terzo posto il team brianzolo, infatti, accederebbe al primo turno nazionale saltando la fase che vede coinvolte solo le squadre del girone A. Rinforzato dall’ingaggio della punta ex Parma Nocciolini il Renate resta sì una delle migliori squadre dell’intera categoria, ma i passi falsi accusati nel girone di ritorno contro Albinoleffe, Pistoiese, Giana Erminio e Olbia raccontano di come la squadra di Aimo Diana possa concedere qualche occasione nell’arco dei novanta minuti.

Obiettivo importante ma forse non quanto agganciare un posto nei playout che sembrava insperato per la Lucchese a 180’ dal termine. Per la squadra di Di Stefano, privo degli squalificati De Vito e Panariello ma con il rientrante Benassi, servirà la partita perfetta da disputare con quello spirito pugnace e battagliero espresso contro il Lecco. In match da dentro o fuori al termine di una regular season massacrante, spesso e volentieri a fare la differenza non sono tanto le qualità tecniche quanto l’abnegazione mentale. Tatticamente il popolare “Lulù” dovrebbe riproporre il 4-4-2 con Benassi in coppia come marcatore assieme a Dumancic e Zennaro pronto a sostituire dal primo minuto Nannelli nel caso in cui il duttile esterno fiorentino non dovesse recuperare dal risentimento muscolare accusato a fine primo tempo domenica scorsa.

Lucchese ai playout: ecco le combinazioni

Sono sette gli incroci dei risultati utili alla Pantera per allungare la stagione di altre due match. Tutte passano, però, dal segno 2 sulla ruota di Meda. La squadra di Di Stefano, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe anche chiudere all’ultimo posto, piazzamento terribile anche in ottica riammissione poiché la Pantera sarebbe dietro alle perdenti dei play-out nella speciale griglia. Detto che nemmeno un pareggio in terra brianzola sarebbe utili, capitan Cruciani e compagni retrocederebbero direttamente in D anche in caso di vittoria nel caso in cui Giana e Pro Sesto ottengano l’intera posta in palio o qualora sia la squadra di Filippini che la Pistoiese dovessero vincere le loro rispettive partite.

Di contro, ed è quello che speriamo tutti, la Pantera avrebbe l’opportunità di evitare la discesa nel massimo campionato dei dilettanti, l’ultima delle quali sul campo risale alla stagione 1965-1966, con questi sette incroci, tutti uniti dal minimo comune denominatore di una vittoria sul Renate.

a)Renate-Lucchese 2, Livorno-Pro Sesto 1 e Giana Erminio-Pistoiese 1

b)Renate-Lucchese 2, Livorno-Pro Sesto 1 e Giana Erminio-Pistoiese X

c)Renate-Lucchese 2, Livorno-Pro Sesto 1 e Giana Erminio-Pistoiese 2

d)Renate-Lucchese 2, Livorno-Pro Sesto X e Giana Erminio-Pistoiese X

e)Renate-Lucchese 2, Livorno-Pro Sesto X e Giana Erminio-Pistoiese 2

e) Renate-Lucchese 2, Livorno-Pro Sesto 2 e Giana Erminio-Pistoiese X

f) Renate-Lucchese, Livorno-Pro Sesto X e Giana Erminio-Pistoiese 1