A.S. Lucchese



Cantiere Lucchese, ecco i primi nomi sul taccuino di Pagliuca

mercoledì, 16 giugno 2021, 16:07

di michele masotti

La prima settimana del Guido Pagliuca bis si sta avviando al “giro di boa” ed il trainer cecinese, in attesa che la società sciolga definitivamente il nodo su chi sarà il direttore sportivo per la stagione 2021-2022 (tutte le strade portano verso una conferma di Daniele Deoma nda), ha già stilato una prima lista di rinforzi per costruire una rosa che, salvo alcune defezioni nelle categorie professionistiche, dovrà ambire necessariamente, qualunque sia la collocazione geografica del girone, ad vincere il prossimo campionato di Serie D. Il tecnico classe 1976, coadiuvato in questa sua nuova esperienza rossonera da Stefano Fracassi, dovrà ricostruire ex novo una rosa che avrà solo cinque confermati, tra “vecchi” ed under, rispetto alla passata stagione.

Jacopo Coletta, Matteo Meucci, Filippo Scalzi, Diego Bartolomei e Michele Lo Curto: loro faranno sicuramente parte della Pantera del futuro mentre resta in stand-by la posizione dell’attaccante Jonathan Bitep, costretto a saltare gran parte della scorsa annata per un grave infortunio. Per rimpolpare la casella degli under, in D le quote della prossima stagione dovranno essere i classe 2000, 2001, 2002 e 2003, saranno promossi, con buone possibilità di trovare minuti, dalla Primavera 3 (lo scalino da questa categoria al massimo campionato nazionale dei dilettanti è particolarmente alto nda) di Eupremio Carruezzo la punta Mattia Durante, già diverse panchine in Serie C, ed il centrocampista Marinai, entrambi classe 2002.

A Jacopo Coletta, vero e proprio lusso per la Serie D, Pagliuca vorrebbe affiancare un buon portiere under, in modo da poterlo schierare in quelle partite nelle quali la Lucchese preferirà avere un giocatore di movimento over in più sul terreno di gioco. Al tecnico livornese non sarebbe dispiaciuto affatto trattenere per un’altra stagione a Lucca Giacomo Pozzer, 5 presenze nella scorsa stagione. Difficilmente l’Inter, proprietaria del cartellino dell’estremo difensore veneto, girerà in Serie D questo classe 2001 dagli importanti mezzi fisici. Motivo per cui gli uomini mercato rossoneri starebbero sondando altri profili.

Da ricostruire completamente c’è pure il reparto arretrato. Detto che Lo Curto dovrebbe essere il titolare a destra nella difesa a quattro, l’intenzione di Pagliuca sarebbe quella di schierare due centrali esperti per la Serie D. Il sogno risponde al nome Emilio Dierna, attualmente in forza al Gavoranno, ma che vanta una lunga carriera spesa tra D e C, vestendo le maglie di Poggibonsi, Sangiovannese, Arezzo, Ancona, Viterbese, Gubbio, Modena e Pianese. Lo stopper siciliano, classe 1987, sarebbe anche un fattore nell’area di rigore avversaria in virtù della sua abilità nel gioco aereo. Nella lista dei preferiti del tecnico cecinese ci sono anche Maccabruni, classe 1997 del Seravezza ma che già ha lavorato con Pagliuca in quel di Ghivizzano, e Gino Bernardini, 24 presenze nella Pianese. Il possente difensore, altro classe 1997, conosce a menadito la Serie D avendola disputata con le maglie di Civitanovese e Aquila Montevarchi oltre che con quella dei bianconeri senesi. Piace molto Ugo Dell’Orfanello, terzino sinistro classe 2000 in forza al Lavello (Serie D girone H), lanciato nel calcio dei grandi proprio da Guido Pagliuca sempre in quel di Ghivizzano. Non sarebbe male che il club rossonero, ci permettiamo di avanzare un suggerimento, facesse un pensierino sul bravo difensore, classe 2002, del Real Forte Querceta Riccardo Del Dotto (28 presenze e un gol), prodotto del settore giovanile della Lucchese e capace di avere un ottimo rendimento sia nella difesa a quattro che in quella a tre.

Situazione fluida anche a centrocampo dove potrebbe materializzarsi il ritorno a casa di Filippo Fazzi, elemento ideale per ricoprire il ruolo di mezzala in una mediana a tre. Dovrebbe seguire Pagliuca in questa nuova avventura, come avevamo preannunciato sabato scorsa su queste colonne, il duttile interno classe 1995 Simone Marino, una vita spesa in D con Gozzano, Verbania, Ciserano, Lornano Badesse, GhiviBorgo e Pianese. Di queste ultime due annate il minimo comun denominatore è stato Guido Pagliuca in panchina.

Per quanto concerne l’attacco, detto che il bomber della Pianese Arras spiccherà il volo verso la Serie C e che Remorini non rientra nei piani rossoneri di Pagliuca, la prima scelta resta, come vi avevamo già preannunciato, il centravanti Raffaele Ortolini. Il giocatore calabrese, classe 1992, visse proprio a GhiviBorgo con Pagliuca la sua migliore stagione segnando 20 reti che gli valsero la chiamata tra i professionisti. Sotto la guida del suo maestro Ortolini, in questa stagione impegnato senza grosse fortune tra Prato e Lornano Badesse, potrebbe ritrovare quella vena offensiva persa negli ultimi due anni.