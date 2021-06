A.S. Lucchese



Lucchese, per l'attacco il nome nuovo è Bryan Gioè

venerdì, 18 giugno 2021, 17:23

di michele masotti

Un lucchese per rinforzare il reparto offensivo della Lucchese versione 2021-2022. Assieme a Raffaele Ortolini, il prescelto da Guido Pagliuca che conosce dai tempi del GhiviBorgo, i dirigenti della Pantera avrebbe messo gli occhi su Bryan Gioè, prima punta attualmente in forza alla Clodiense, compagine che sabato si giocherà la finalissima dei playoff del girone C di Serie D contro l’Arzignano Valchiampano. Classe 1993, l’attaccante nato calcisticamente nel Tau Calcio per poi crescere nei settori giovanili di Empoli e Livorno formerebbe il pacchetto offensivo di over assieme al riconfermato Filippo Scalzi e il sopracitato Ortolini.

In attesa di capire quali saranno i nuovi under da inserire, ricordiamo che nella prossima stagione di D saranno i classe 2000, 2001, 2002 e 2003, il direttore sportivo, sempre in carica in attesa di cambiamenti che non dovrebbero all’ordine del giorno, Daniele Deoma, il presidente Bruno Russo, Guido Pagliuca e il suo vice allenatore Stefano Fracassi stanno cercando individuare quegli elementi che dovrebbero essere la spina dorsale della Lucchese della rinascita. Detto di Ortolini, Marino, Bernardini e Dell’Orfanello, sul quale la concorrenza è particolarmente agguerrita, il nome nuovo è quello di Gioè, centravanti che ben conosce la Serie D dove ha sempre fornito un buon contributo in fase realizzativa nelle squadre in cui ha militato.

Attaccante abile tecnicamente e con uno spiccato senso del gol, Bryan Gioè nella stagione che sta per concludersi ha totalizzato 26 presenze e 8 gol alla corte del tecnico lucchese Antonio Andreucci. Tra i professionisti, sempre in campionati di Serie C, il classe 1993 vanta 72 presenze e 4 reti tra Pavia, Grosseto, Tuttocuoio, Pontedera, Giana Erminio e Arezzo. Discorso diverso, invece, in Serie D dove Bryan ha vissuto annate da assoluto protagonista con le maglie di Pinerolo (32 caps e 16 gol 2016-2017), Folgore Caratese (33 presenze e 22 centri 2018-2019) e le 32 presenze con annessi 10 gol nella stagione 2017-2018, spesa tra Matelica e Massese. Numeri importanti nella costruzione di una Lucchese che in Serie D dovrà necessariamente lottare per un pronto ritorno in Serie D.

Chi invece resterà tra i professionisti è Alfio Pelliccioni. È notizia di oggi che l’esperto direttore sportivo sanmarinese, cercato nella seconda metà di maggio dalla dirigenza rossonera, sarà il nuovo ds del Catanzaro.