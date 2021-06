A.S. Lucchese



Piccole Pantere crescono

venerdì, 25 giugno 2021, 08:56

La Scuola Calcio della Lucchese 1905 prosegue con grande dinamicità il suo costante percorso di crescita, sotto l'attenta guida del presidente Bruno Dianda e del responsabile Simone Angeli. Ad un anno dalla nascita, sono oltre 140 le Piccole Pantere che hanno deciso di vestire con orgoglio i colori rossoneri e crescere in un ambiente sano e formativo, come quello che si è formato all'ombra dello stadio Porta Elisa.



I giovani calciatori, dai Piccoli Amici agli Esordienti, vengono cresciuti sportivamente ed umanamente con un approccio metodico e scrupoloso, applicato nella quotidianità dai qualificati istruttori del team di Simone Angeli. Proprio lui, ex giocatore professionista e pilastro della Lucchese che tornò tra i professionisti nel 2014, ha saputo costruire, coadiuvato dall'esperienza di Bruno Dianda, un progetto ambizioso, che fa dell'educazione sportiva il proprio princìpio cardine.



"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora e fortemente motivati a crescere ulteriormente - dichiara Angeli - anche in questo anno particolare, in cui l'attività sportiva ha subìto diversi stop forzati, il nostro lavoro non si è mai fermato e questo ci ha permesso una crescita soddisfacente e soprattutto una programmazione scrupolosa. I nostri giovani si allenano seguendo metodologie operative ben delineate, che formano i ragazzi secondo i valori più sani ed educativi dello sport. Gli istruttori sono preparati e formati per promuovere e tarsmettere una educazione sportiva a 360°, oltre ovviamente agli aspetti tecnici, che sono sempre curati nei minimi dettagli. E' bello leggere negli occhi dei giovani l'orgoglio di indossare una maglia importante e storica come quella della Lucchese. Siamo sempre a disposizione per ogni tipo di esigenza o richiesta da parte dei piccoli o delle famiglie, da sempre fedeli alla cultura del lavoro e della passione".



E mentre proseguono con successo i camp estivi allo stadio Porta Elisa, nel mese di luglio riapriranno i tesseramenti e per questo motivo la Scuola Calcio rossonera ha organizzato una serie di Open Day conoscitivi, che si svolgeranno ogni lunedì e giovedì presso il Centro Sportivo Le Madonne Bianche, a Sant'Alessio (LU), dove dalle ore 18 alle 19 potranno presentarsi tutti i ragazzi nati negli anni 2014, 2015 e 2016. Per maggiori informazioni, richieste di tesseramento o adesioni, la segreteria della Scuola Calcio Lucchese 1905 è sempre attiva e disponibile ai seguenti contatti:



Mail: piccolepantere@gmail.com



Mail: segreteria@lucchese1905.it



Tel. 0583-1809792



#piccolepantere