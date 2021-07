A.S. Lucchese



Lucchese ripescata in Serie C

lunedì, 26 luglio 2021, 22:44

di michele masotti

Chievo Verona (Serie B), Novara, Carpi, Sambenedettese e Casertana salutano il calcio professionistico mentre soltanto alla Paganese (serie C girone C) il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso. La Lucchese, prima nella graduatoria del ripescaggio per quanto concerne i club retrocessi dalla terza serie nell’annata 2020-2021, domani (martedì 26 luglio nda) sarà ufficialmente ripescata attraverso la definizione dei tre gironi. Assieme alla Pantera dovrebbe riabbracciare il calcio che conta, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Latina, Fidelis Andria, Siena e una tra Fano e Pistoiese.

Alle società bocciate resta l’ultimo ma velleitario appiglio del ricorso al Tar del Lazio; quale nel caso questo fosse accettato verrebbero riammesse in sovrannumero in Serie C. La società rossonera ha convocato una conferenza per domani sera alle ore 18 presso la stadio Porta Elisa. Dopo che per tre volte erano state altre formazioni a sfruttare le disgrazie economiche della Pantera questa volta, nel più classico dei “mors tua vita mea”, è toccato beneficiarne alla Lucchese, ripescata in una categoria superiore per la prima volta dal lontano 1957-1958 quando dal campionato di Prima Categoria (all’epoca l’attuale Serie D nda) fu riammessa tra i professionisti. Tornado ai giorni nostri, entro la fine di questa settimana la squadra di Pagliuca conoscerà le sue avversarie in campionato e chi affronterà il prossimo 14 agosto nella prima uscita ufficiale della stagione in un match di Coppa Italia. Sarà un test importante in vista della prima giornata di campionato fissata per domenica 29 agosto.