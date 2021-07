Tutti gli uomini in rossonero

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 30 luglio 2021, 18:08

Parola chiave: continuità. La Virtus Lucca prosegue sulla linea tracciata negli ultimi anni e lo fa con la riconferma delle quattro figure apicali del settore giovanile che, sotto l’attenta supervisione del direttore tecnico Matteo Martinelli, si occuperanno ancora della crescita dei giovani atleti biancocelesti anche per la prossima stagione

martedì, 27 luglio 2021, 20:49

Come ogni estate pallonara della terza serie nazionale mancava l’immancabile coup de theatre all’italiana. Il Consiglio Federale della Figc, infatti, ha deciso di far slittare all’inizio della prossima settimana, per la precisione a lunedì 2 agosto, l’ufficialità dei ripescaggi

lunedì, 26 luglio 2021, 22:44

La Lucchese, prima nella graduatoria del ripescaggio per quanto concerne i club retrocessi dalla terza serie nell’annata 2020-2021, domani sarà ufficialmente ripescata attraverso la definizione dei tre gironi

lunedì, 26 luglio 2021, 22:22

La società, capace di garantire quanto dovuto per centrare il ripescaggio, sta lavorando con i suoi uomini mercato, con in testa il ds Deoma, per costruire la Lucchese del futuro

giovedì, 8 luglio 2021, 15:16

La società Lucchese 1905, in merito alle recenti notizie apparse su alcuni media locali, comunica e precisa che l'avvicendamento di carica tra il presidente Bruno Russo e il sig. Alessandro Vichi è temporaneo e provvisorio

venerdì, 2 luglio 2021, 18:05

Sono giorni frenetici e carichi di speranza in casa rossonera per capire quale sarà la categoria da disputare nella stagione 2021-2022