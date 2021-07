A.S. Lucchese



Virtus settore Giovanile: confermato lo staff per la prossima stagione

venerdì, 30 luglio 2021, 18:08

Parola chiave: continuità. La Virtus Lucca prosegue sulla linea tracciata negli ultimi anni e lo fa con la riconferma delle quattro figure apicali del settore giovanile che, sotto l’attenta supervisione del direttore tecnico Matteo Martinelli, si occuperanno ancora della crescita dei giovani atleti biancocelesti anche per la prossima stagione. Si tratta di Laura Banducci, Francesco Giannotti e Pepo Miceli - responsabili tecnici rispettivamente categoria Ragazzi/e, Cadetti/e ed Esordienti - e Martina Leoni, coordinatrice logistica e dello staff impegnata, tra le altre cose, nell’organizzazione degli spazi dell’impianto e dei progetti scuola. Giovani, competenti, preparati, dinamici e con tanta voglia di fare bene, i quattro istruttori costituiscono un solido punto di riferimento per i ragazzi e per le loro famiglie. La loro riconferma testimonia la volontà della Virtus di dare continuità al progetto tecnico, valorizzando gli aspetti umani e sociali, essenziali per il corretto percorso, non solo sportivo, dei ragazzi in età formativa.

“Sono fiera di poter continuare a far parte del team Virtus anche per la prossima stagione - afferma Laura Banducci - perché so di poter contare su un ambiente familiare, carico di energia positiva che fornisce stimoli continui e che mette il benessere personale del singolo atleta davanti ai risultati. Spero che la prossima stagione si svolga senza interruzioni per poter consentire ai ragazzi di recuperare la socializzazione e la serenità di cui hanno bisogno in ogni contesto”.

Dello stesso avviso Francesco Giannotti: “Continuare a far parte di questo progetto per me significa poter contribuire ancora alla crescita del settore giovanile cui la Virtus da’ moltissima importanza. La società ha una grande sensibilità verso i giovani ai quali cerchiamo di insegnare innanzitutto l’importanza dei valori, fondamentali per la crescita personale prima ancora che sportiva”.

Alla sua terza stagione nello staff Virtus, Pepo Miceli è l’anima degli Esordienti, nonché uno dei punti fermi del Guiny Camp, il riuscitissimo progetto estivo multidisciplinare che continua ad attrarre e a far divertire i ragazzi dai 6 ai 14 anni. “Sono felice - afferma - di poter continuare a lavorare in questa società, composta da persone di grande spessore umano. Con Francesco, Laura e Martina poi sono in perfetta sintonia e squadra che vince non si cambia. Perché nonostante l’anno particolarmente complicato, la Virtus è riuscita comunque a realizzare cose importanti impegnandosi a portare avanti anche progetti ambiziosi. Gli ottimi risultati sono semplicemente la conseguenza di un’ottima programmazione e anche la riqualificazione della pista, sebbene non dipendesse esclusivamente dalla società, dimostra la serietà e la volontà di impegnarsi della dirigenza per far crescere tutto il movimento a Lucca. Per quanto mi riguarda mi preme molto far tornare ai bimbi la voglia di gareggiare e la serenità nello stare insieme”. A completare lo staff, Martina Leoni, istruttrice con grandi doti organizzative, in grado di ricoprire più ruoli e il cui contributo è prezioso e indispensabile per la buona riuscita delle varie iniziative targate Virtus. “Sono estremamente contenta - dichiara - di proseguire il mio incarico anche nella prossima stagione. Quello appena trascorso non è stato un anno semplice, ma io mi sono trovata molto bene nel mio ruolo e credo che le difficoltà abbiano contribuito alla mia crescita professionale e personale. Sono soddisfatta degli obiettivi raggiunti nel corso della stagione, soprattutto per il forte riscontro che abbiamo avuto da parte delle famiglie che, nonostante il momento difficile, hanno continuato ad accordarci la loro fiducia. Penso che sia un attestato di stima nei confronti della Virtus e la riprova della qualità e del grande spessore dell’ambiente. Spero per il prossimo anno di poter vivere con maggiore serenità l’organizzazione delle varie attività senza dover continuamente fare i conti con l’emergenza sanitaria. Abbiamo un impianto nuovo che merita di poter essere sfruttato a pieno con tutte quelle iniziative che a Lucca mancano da troppo tempo. Ma soprattutto mi auguro che la prossima possa essere una stagione di libertà per i bambini, che possano vivere a 360 gradi la loro esperienza in Virtus”.