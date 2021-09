Calciomercato: Fedato torna in rossonero

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 31 agosto 2021, 16:47

La società Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dal Catanzaro, il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele Schimmenti (attaccante, classe '02) e a titolo definitivo quelle di Zak Ruggiero (attaccante, classe '01)

martedì, 31 agosto 2021, 09:12

A meno di 24 ore dal vittorioso debutto in campionato, la Lucchese ha potenziato il proprio reparto offensivo, che domenica prossima contro il Cesena dovrà fare a meno del sammarinese Nanni convocato dalla propria nazionale per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022, con l’ingaggio del trequartista Niccolò Belloni, classe...

domenica, 29 agosto 2021, 20:19

Esordio con il sorriso in campionato per la Lucchese che passa sul campo dell’Imolese dopo aver dato vita, come aveva chiesto Guido Pagliuca nella conferenza stampa dell’antivigilia, ad una gara di temperamento di fronte ad un avversario apparso più debole tecnicamente ma rognoso

venerdì, 27 agosto 2021, 15:20

Il Pagliuca bis riparte in campionato proprio in quello stadio dove ottenne, ormai sette anni fa, il primo successo alla guida della Lucchese in una stagione che vide i rossoneri ritornare tra i professionisti

giovedì, 26 agosto 2021, 17:20

Comincia dal “Romeo Galli” di Imola, stadio racchiuso nel perimetro del civico autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, il campionato 2021-2022 della Lucchese di Guido Pagliuca, l’ex di turno assieme al mediano Bensaja

giovedì, 26 agosto 2021, 17:19

La società Lucchese 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alberto Picchi, centrocampista classe ‘97