A.S. Lucchese



Gravina rompe gli indugi: Lucchese in C, ma solo perché ripescata, che bella soddisfazione!

mercoledì, 4 agosto 2021, 23:13

di michele masotti

Con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia, complice la scelta della Figc di attendere il verdetto del Tar sulle cinque formazioni escluse tra Serie B e C e poi non riammesse, è arrivata la notizia, già nell’aria da diversi giorni, che tutto il popolo rossonero attendeva. Il numero uno del calcio italiano Gabriele Gravina ha ufficializzato, tramite una delibera, la graduatoria delle cinque società aventi diritto, tramite ripescaggio, a sostituire Cosenza (salita in B al posto del Chievo Verona), Casertana, Carpi, Sambenedettese e Novara. Tra queste, come arcinoto, ci sarà la Lucchese (prima tra i club appena retrocessi dalla C edizione 2020-2021, assieme a Latina, Fidelis Andria, Siena e Pistoiese che ha approfittato dall’esclusione dalla griglia del Fano. Missione compiuta, quindi, da parte dei vertici societari della Pantera che hanno riparato, tramite un grosso esborso economico, alla retrocessione patita sul campo ormai tre mesi fa.

Una mossa ufficiale che rappresenta una sorta di antipasto di quanto accadrà lunedì 9 agosto quando verranno sorteggiati i calendari dei tre gironi della terza serie nazionale. Con ogni probabilità, alla luce del nuovo criterio della divisione orizzontale, la squadra di Guido Pagliuca verrà inserita nel girone B assieme alle altre toscane, a tutte le emiliane (c’è sempre il dubbio legato al Piacenza per la sua posizione geografica), due abruzzesi, una compagine umbra, tre marchigiane, una laziale (più Viterbese che Monterosi) e forse la Virtus Entella.

Domani pomeriggio potrebbero, inoltre, arrivare già le prime ufficialità dei nuovi acquisti, alcuni dei quali si sono già allenati in quel di Porcari sotto l’attento sguardo di Guido Pagliuca. Oltre ai riconfermati Panati e Coletta, nella prima sgambata si sono visti i difensori Matteo Bachini, tornato in rossonero a sette anni dalla precedente esperienza, ed Elia Visconti, 31 presenze con il Piacenza nella passata stagione, i centrocampista Picchi e Bensaja, gli attaccanti Semprini (ex Pontedera) e Gibilterra (ex Siena) oltre che il giovane portiere in prova Plai, impegnato in Serie D nello scorso torneo con il Chions.

Una C riconquistata che dovrà essere mantenuta sul campo con la società che, dopo aver mostrato una certa solidità a livello economico, dovrà dimostrare di aver fatto tesoro degli errori commessi nelle scorse sessioni di calciomercato. Chissà che da questo ripescaggio non possa nascere una stagione, si spera di nuovo con i tifosi sugli spalti, diametralmente opposta dalla 2020-2021 per la Lucchese.