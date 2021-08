A.S. Lucchese



La Lucchese dà un... calcio al Covid con il vaccino

martedì, 3 agosto 2021, 16:50

di michele masotti

In attesa di ricevere l’ufficialità del ripescaggio in Serie C che dovrebbe arrivare nella mattinata di domani (mercoledì 4 agosto nda), il primo atto della stagione 2021-2022 della Lucchese si è svolto all’ospedale Campo di Marte. Alla vigilia del ritiro di Porcari, con il primo allenamento fissato per domani, in diversi tra attuali e futuri tesserati, non a caso si sono presentati anche il rientrante difensore Bachini e il centrocampista ex Pistoiese ed Arezzo Picchi, delle formazioni maschili e femminili, con annessi qualche membro dello staff tecnico e dirigenziali, per sottoporsi alla prima dose di vaccinazione anti-Covid19.

Un modo per prevenire eventuali rischi di focolai come sono nati in queste settimane tra le fila di Spezia, Bari e Catania, la Pantera in tal senso ha sperimentato sulla sua pelle cosa voleva significare avere 20 tesserati positivi, e per iniziare a conoscere, al netto delle prossime comunicazioni del club che romperà il suo prolungato silenzio in serata con una conferenza stampa, quali saranno i molti nuovi della rinnovata Lucchese edizione 2021-2022 condotta da Guido Pagliuca, più determinato che mai a scrivere un nuovo capitolo della sua esperienza in rossonera dopo la promozione in Lega Pro ottenuta nel romanzesco pomeriggio di Correggio nel maggio 2014. Al suo fianco ci sarà, proprio come sette anni fa, il vice allenatore Stefano Fracassi.

