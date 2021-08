A.S. Lucchese



Legnago Salus, l’ex Verona Juanito Gomez è la stella di un gruppo giovane

mercoledì, 18 agosto 2021, 18:31

di michele masotti

Sarà un confronto inedito ad aprire la stagione 2021-2022, quella che dovrà essere del riscatto, per la rinnovata Lucchese di Guido Pagliuca. Sabato 21 agosto, calcio d’inizio fissato alle 17.30, i rossoneri faranno per il primo turno di Coppa Italia al Legnago Salus, entità della provincia di Verona che si appresta a vivere il secondo campionato consecutivo tra i professionisti. Al di là del risultato, che mai come in questa circostanza conterà relativamente, per Bensaja e compagni il match sarà utile per inserire minuti nelle gambe e capire quanto già siano stati recepiti i dettami tattici del trainer livornese. Verosimilmente la Lucchese non potrà contare su quell’attaccante esperto, qualcuno dice che potrebbero essere anche due, imprescindibile per dare maggior vigore ad un pacchetto offensivo ricco di giovani, alcuni dei quali autentiche scommesse, ma forse ancora acerbo per la C. Lacuna che verrà colmata certamente nella settimana che porterà al debutto in campionato, domenica 29 agosto alle 20.30, in casa dell’Imolese.

In attesa di capire quale modulo la Pantera adotterà, in tal senso una prima indicazione arriverà nell’amichevole odierna di Porcari contro il Seravezza, conosciamo più da vicino il team veronese allenato da Giovanni Colella, uno dei principali artefici della salvezza conquistata ai play-out a spese del Ravenna. Fondato nel 1921 con il nome di Legnaghese, prima dicitura di un’infinita serie con l’adozione nell’estate 2011 di quell’attuale ossia Football Club Legnago Salus, il sodalizio biancoceleste ha speso la sua centenaria storia per lo più nei campionati dilettantistici regionali e non. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai tre tornei di serie C, dal 1946 al 1948, disputati nell’immediato dopoguerra. Il Legnago gioca i suoi match interni allo stadio “Mario Sandrini”, impianto intitolato ad un ex centrocampista e poi medico della società scaligera. La svolta nella recente storia del Legnago è datata gennaio 2012 quando fa il suo ingresso in società, allora in Serie D, l’attuale numero del club Davide Venturato, imprenditore nel settore termoidraulico. Club che ha colto al volo l’occasione capitatagli nell’agosto 2020 con il passaggio in terza serie dopo la rinuncia del Campodarsego.

Inserito nel girone A, da questa stagione interamente settentrionale, il Legnago 2021-2022 per centrare la salvezza, magari senza soffrire come nella precedente annata, ha puntato su diversi prestiti proveniente da società di serie superiore ai quali ha affiancato elementi di grande esperienza e con trascorsi di alto livello. Colella, tecnico di lungo corso con esperienza in categoria a Rimini, Vicenza, Como e Renate, in questo precampionato ha provato i suoi con un 4-3-2-1. Tra i pali il ballottaggio tra il rientrante Enzo e Corvi, confermato via Parma, dovrebbe essere ad appannaggio del secondo. In difesa, sicuramente il reparto più rinnovato, dovrebbero trovare una maglia da titolare, da destra verso sinistra, Ricciardi, Bondioli, l’ex Modena e Como Ambrosini e il sardo Piztalis. Le alternative sulle corsie laterali rispondono ai nomi dei giovani Vincenzo Muteba ed Enrico Rossi, arrivati in prestito da Roma e Vicenza.

Il compito di agire da schermo davanti alla difesa spetterà al classe 1987 Stefano Salvi, elemento che vanta oltre 300 caps tra i professionisti con le maglie di Lecce, Foggia, Sorrento, Bassano e Vicenza. Per scortarlo ai lati mister Colella potrebbe affidarsi a Francesco Antonelli e Matteo Calamai, nell’ultima stagione in forza al Prato. In attesa di capire le condizioni fisiche di Juanito Gomez, poco impegnato in preseason, le due mezzepunte dovrebbero essere Nicola Ciccone, acquistato una settimana fa dalla Virtus Francavilla, e lo sloveno Dejan Lazarevic, funambolico classe 1991 che ha assaggiato la Serie A con le maglie di Chievo Verona, Genoa e Sassuolo. Dribbling e tecnica in abbondanza per questo calciatore che vanta anche 20 presenze e 1 gol con la sua nazionale. Il terminale offensivo sarà il croato Nikola Buric, classica prima punta che contribuì alla salvezza dei biancocelesti andando a segno in quattro occasioni, serie di playout compresa.

Legnago Salus-Lucchese sarà arbitrata da Abdoulaye Diop, coadiuvato da Manuel Marchese di Pavia e Matteo Taverna di Bergamo.

