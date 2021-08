Lucchese, Alberto Picchi ufficialmente in rossonero

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 26 agosto 2021, 17:20

Comincia dal “Romeo Galli” di Imola, stadio racchiuso nel perimetro del civico autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, il campionato 2021-2022 della Lucchese di Guido Pagliuca, l’ex di turno assieme al mediano Bensaja

martedì, 24 agosto 2021, 12:04

Doccia fredda in vista per la Lucchese che, con molta probabilità, vedrà a breve cancellarsi dal giudice sportivo il vittorioso 0-3 ottenuto al “Sandrini” di Legnago sabato scorso nel primo turno di Coppa Italia di Serie C

sabato, 21 agosto 2021, 17:06

Se il buongiorno si vede dal mattino, con una rosa da completare con due elementi, la stagione della Lucchese sarà ben diversa da quella andata agli archivi tre mesi fa

venerdì, 20 agosto 2021, 17:14

La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dalla Fiorentina, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Lovisa (centrocampista classe '01) e dall'Hellas Verona quelle di Nunzio Brandi (centrocampista classe '01)

mercoledì, 18 agosto 2021, 18:31

Sarà un confronto inedito ad aprire la stagione 2021-2022, quella che dovrà essere del riscatto, per la rinnovata Lucchese di Guido Pagliuca

martedì, 17 agosto 2021, 14:55

A quattro giorni dal debutto stagionale, sabato 21 agosto i rossoneri saranno di scena alle 17.30 in quel di Legnago per il match valevole come primo turno di Coppa Italia, la Lucchese continua incessantemente nella sua opera di allestimento della rosa