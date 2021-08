A.S. Lucchese



Lucchese, altro tris di acquisti

martedì, 17 agosto 2021, 14:55

di michele masotti

A quattro giorni dal debutto stagionale, sabato 21 agosto i rossoneri saranno di scena alle 17.30 in quel di Legnago per il match valevole come primo turno di Coppa Italia, la Lucchese continua incessantemente nella sua opera di allestimento della rosa. Il direttore sportivo Daniele Deoma ha perfezionato nella giornata odierna gli innesti del valido difensore Marco Baldan, nell’ultimo stagione in forza ad Arezzo e Pistoiese, e dei giovani centrocampisti, entrambi con la formula del prestito, Alessandro Lovisa e Federico Zanchetta, rispettivamente provenienti da Fiorentina e Spal. Nei prossimo giorni, inoltre, dovrebbe venir depositato il contratto di Alberto Picchi, l’unico dei giocatori presenti a Porcari a non essere stato ancora contrattualizzato.

Tre arrivi che completano, di fatto, numericamente sia il reparto arretrato che la mediana a disposizione di Guido Pagliuca. Ad oggi, escluso Picchi, sono 22 gli elementi sotto contratto con il club rossonero. In queste ultime due settimane di calciomercato, la priorità sarà quella di ingaggiare due attaccante, tra i quali probabilmente una seconda punta, che ben conosce la categoria e che garantisca la doppia cifra alla voce gol. Il sogno sarebbe quello di vestire con la casacca rossonera Kevin Piscopo, classe 1998 e uno dei pochi a salvarsi nella tribolata stagione della Carrarese. Sulla seconda punta piemontese, il cui cartellino è di proprietà dell’Empoli, la concorrenza è tanta e ci vorrà tutta l’abilità degli uomini mercato della Pantera per completare questa operazione che accrescerebbe di non poco il peso offensivo.

Provando a tracciare un identikit degli ultimi arrivati, bisogna che Marco Baldan è classico marcatore forte fisicamente e capace di giocare d’anticipo sul diretto avversario. Son oltre 150 le presenze collezionato dal classe 1993 tra i professionisti con le maglie di Perugia, Latina, Arezzo, Pistoiese, Arzachena, Nocerina, Sudtirol e Lumezzane. Come il padre Andrea, ex centrocampista in Serie A con le maglie di Lecce, Chievo Verona e Reggina, Federico Zanchetta, classe 2002, gioca da regista davanti alla difesa. All’ombra delle mura il giovane talento della Spal, con cui ha debuttato in prima squadra in una partita di Coppa Italia, crescerà sotto gli insegnamenti di Nicholas Bensaja. Caratteristiche diverse e di un anno più grande, invece, per Alessandro Lovisa. Sul centrocampista friulano, figlio di Mauro presidente del Pordenone, punta molto la Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, ed è per questo che ha scelto Lucca per monitorare maggiormente da vicini i progressi fatti intravedere nella seconda metà della scorsa stagione con la maglia del Legnago Salus.

Infine da registrare, in attesa di capire se l’amichevole di domani (mercoledì 18 agosto nda) verrà disputato contro il Montecatini o il Seravezza, che nel ritiro di Porcari si è aggregato in prova il centrocampista argentino Andreas Blas Cittadini, classe 1997 cresciuto nelle giovanili del Racing Avellaneda e che vanta esperienze tra i dilettanti con l’Afro Napoli e nella Serie A maltese con gli Hamrun Spartans.

Di seguito pubblichiamo la rosa attuale della Lucchese edizione 2021-2022

Portieri: Tommasso Cucchietti (proveniente dal Gubbio), Jacopo Coletta e Andrea Plai (proveniente dal Chions

Difensori: Matteo Bachini (proveniente dalla Vibonese), Marco Baldan (proveniente dalla Pistoiese), Marco Bellich (proveniente dal Novara), Francesco Corsinelli (proveniente dal Bari), Daniel Dumbravanu (proveniente dal Genoa), Cosimo Nannini (proveniente dal Bari), Federico Papini, Sergio Yakubiv (proveniente dal Crotone) e Elia Visconti (proveniente dal Piacenza)

Centrocampisti: Nicholas Bensaja (proveniente dalla Viterbese), Marco Frigerio (proveniente dal Milan), Alessandro Lovisa (proveniente dalla Fiorentina), Shaka Mawuli (proveniente dalla Sambenedettese), Matteo Panati e Federico Zanchetta (proveniente dalla Spal)

Attaccanti: Lorenzo Babbi (proveniente dall’Atalanta), Gabriele Gibilterra (proveniente dal Siena), Nicola Nanni (proveniente dal Crotone) e Mauro Semprini (proveniente dal Pontedera)