A.S. Lucchese



Lucchese, esordio ad Imola: prima al Porta Elisa contro il Cesena

lunedì, 9 agosto 2021, 22:38

di michele masotti

A 20 giorni esatti dalla prima giornata della Serie C versione 2021-2022, si è finalmente alzato il sipario sul calendario del girone B, torneo nel quale militerà la Lucchese di Guido Pagliuca, fresco di accordo biennale come annunciato dal club rossonero.

Avvio di stagione non semplice per la Pantera, attesa al debutto dalla trasferta di Imola, una delle ex squadre del tecnico livornese, per poi affrontare tra le mura amiche l’ambizioso Cesena degli ex Bortolussi, Nannelli e Adamoli e tornare in campo esterno sul difficile sintetico di Chiavari nella tana della Virtus Entella. Saranno soltanto due le soste, programmate per il 26 dicembre ed il 2 gennaio 2022 mentre i turni infrasettimanali si disputeranno nella sesta giornata (29 settembre), decima (20 ottobre), diciannovesima (19 dicembre), ventisettesima (16 febbraio 2022) e trentaduesima (16 marzo 2022).

Lucchese che debutterà in trasferta anche nella Coppa Italia di categoria, primo impegno ufficiale di quest’annata. Sabato 21 agosto, con orario ancora da definire, Bensaja e compagni recheranno visita al Legnago Salus, compagine della provincia veronese militante nel girone A che nella stagione di esordio tra i professionisti ha ottenuto la salvezza vincendo i playout ai danni del Ravenna. Tornando al campionato, i derby contro le altre rappresentati del Granducato toscano inizieranno domenica 17 ottobre sul campo del Pontedera, per poi affrontare il 7 novembre il Montevarchi in un confronto che mancava dalla C1 versione 1999-2000. Grande rush finale con i confronti interni contro Siena, Carrarese, Grosseto ed ultima del girone d’andata contro la mister X, ossia una tra Fano e Pistoiese. Rebus che verrà finalmente districato nella giornata di domani dal Collegio di Garanzia del Coni.

Tornando al debutto dei rossoneri, che prima degli impegni ufficiali ad ora hanno programmato soltanto il test di Chiavari di sabato 14 agosto, per Guido Pagliuca si tratterà, come detto, subito di una sfida al suo passato visto che aveva allenato l’Imolese nella stagione 2015-2016. I rossoblù, inoltre, sono ancora un cantiere aperto come la Pantera in virtù di un recente passaggio di proprietà, il club adesso è in mano all’imprenditore campano Antonio De Sarlo, con una rosa da completare e un nuovo allenatore, l’ex Casertana Gaetano Fontana.

Di seguito vi pubblichiamo l’elenco dei match che vedrà protagonisti la Lucchese, che da domani tornerà a sgobbare sul manto sintetico di Porcari.

Imolese-Lucchese Lucchese-Cesena Virtus Entella-Lucchese Lucchese-Olbia Ancona-Lucchese Lucchese-Teramo Modena-Lucchese Lucchese-Vis Pesaro Pontedera Lucchese Fermana-Lucchese Lucchese-Viterbese Reggiana-Lucchese Lucchese-Montevarchi Gubbio-Lucchese Lucchese-Siena Pescara-Lucchese Lucchese-Carrarese Lucchese-Grosseto X-Lucchese