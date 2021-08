A.S. Lucchese



Lucchese, in vista di Imola Pagliuca suona la carica: “Voglio una squadra di temperamento”

venerdì, 27 agosto 2021, 15:20

di michele masotti

Il Pagliuca bis riparte in campionato proprio in quello stadio dove ottenne, ormai sette anni fa, il primo successo alla guida della Lucchese in una stagione che vide i rossoneri ritornare tra i professionisti. Gli anni passano ma il tecnico cecinese è rimasto lo stesso; grande attenzione nel preparare nei minimi dettagli tattici la trasferta di Imola, calcio d’inizio fissato domenica per le 20:30, solita dose di grinta per spronare i suoi ragazzi e la consapevolezza di poter contare, sue parole, su un gruppo con certi valori morali. Veramente un piacere per gli appassionati e agli addetti ai lavori sentir parlare di calcio un allenatore competente ed appassionato come il rientrante condottiero della Pantera. Nella giornata che ha visto svelate anche le maglie ufficiali per la stagione 2021-2022, quindi, Guido Pagliuca ha spronato Coletta e compagni a disputare un match di grande temperamento.

“Son contento di come stanno lavorando i giocatori sin dal primo giorno. È un gruppo con grossi valori morali, anche se poi a parlare toccherà al campo per quanto concerne la parte tecnica.” – è il pensiero del tecnico livornese, che glissa sulle voci relative al possibile approdo in rossonero degli attaccanti Belloni e Mastroianni- “Non mi interessa ad ora il mercato; la mia unica preoccupazione è il match di Imola con i ragazzi che mi stanno mettendo in difficoltà in virtù di come si stanno allenando. Sono stato bene ad Imola, con una società diversa (all’epoca al timone del club c’era la famiglia Poggi nda) formata da persone vere e correte; conservo un buon ricordo di quella stagione di Serie D. Penso che questa squadra debba migliorare in tutte le fasi del gioco, come è normale che sia visto che stiamo lavorando da meno di un mese. Dobbiamo dimostrare ogni domenica di avere la fame per lottare con tutti. Bisogna lavorare sulle cose controllabili da noi, ossia la prestazione e il tipo di gioco che vogliamo proporre. Sappiamo che in attacco, dove abbiamo le idee chiare, ci manca qualcosa.”

Problemi di abbondanza e qualità non si vedono all’orizzonte, come invece accadde troppo frequentemente nella passata stagione, nel reparto arretrato. Specialmente tra i pali, dove la Lucchese dove può contare su due estremi difensori di assoluto rendimento per la Serie C come Coletta e Cucchietti. Alla domanda se sono state fissate delle gerarchie, Guido Pagliuca è tranchant nel rispondere. “Coletta è il capitano della squadra, ma non per questo è necessariamente il titolare.” – ha affermato l’ex allenatore di Gavorrano e GhiviBorgo- “Ha grande entusiasmo, valori umani che di certo non scopro ed incarna i modi di essere di una piazza come Lucca. In questo momento Coletta è in vantaggio e domenica sarà lui a partire titolare. L’azione dalla difesa partirà soltanto se ne abbiamo la possibilità. So che a volte può essere un rischio ma porta, al tempo stesso, dei vantaggi nella crescita di autostima in ogni giocatore. Picchi l’ho fortemente voluto e sarà a disposizione contro i rossonlù. Penso che un giocatore con le sue caratteristiche possa darci una grossa mano.”

Vittoriosa in Coppa Italia come la Lucchese, ma senza autogol relativi a vecchie squalifiche, l’Imolese arriva a questo match come un vero e proprio cantiere aperto e senza tre potenziali titolari, causa stop decretato dal giudice sportivo, come Vona, Alessandro Lombardi e Torrasi. “L’Imolese, partita peraltro in ritardo come noi, ha dei concetti solidi che si porta dietro dallo scorso anno, disponendo di alcuni giocatori di grande esperienza. È una formazione che sa quello che vuole; nelle difficoltà dovremo essere bravi a tirare fuori quello che sta nascendo nel gruppo. Mi aspetto di trovare un ambiente difficile ma ho fiducia nei miei giocatori. Domani sarò in tribuna ma ci saranno Angeli, Fracassi e tutto il resto dello staff. I ragazzi, comunque, mi fanno stare tranquillo poiché si allenano bene. Sull’undici titolare mi porto dietro alcuni dubbi che dovrò sciogliere nella mattinata di domenica. Voglio vedere una squadra di grande temperamento qualora si presentassero delle difficoltà.”

Conferenza stampa odierna che era stata aperta, come detto, dalla presentazione delle maglie ufficiali. A fare gli onori di casa, come di norma in queste circostanze, è toccato al direttore generale Mario Santoro. Ad indossare le divise, nelle vesti di modelle per un giorno, quattro calciatrici della Lucchese femminile, militante anch’essa in Serie C e allenata da Nazzareno Tarantino.

“Iniziamo questo campionato con una novità in quanto abbiamo cambiato lo sponsor tecnico passando da Joma a Ready, lo stesso casualmente dell’Imolese. Abbiamo cercato un’azienda che ci consentisse di personalizzare il prodotto, in modo da creare qualcosa di diverso.” ha spiegato Santoro- “Maglie che saranno indossate sia della compagine femminile che da quelle del settore giovanile. Ringrazio i tre sponsor (Giap, C.E.L.F.A e Varia Costruzioni nda) che hanno confermato per il terzo anno di fila la loro presenza sulla casacca rossonera e che ci accompagnano in questo percorso intrapreso nell’agosto 2019. Nel Lucchese Point saranno presenti, a partire dalla prossima settimane, tutte e tre le divise da gioco. Manterremo, comunque, il rapporto di collaborazione con l’azienda Studio Sport.” Novità rappresentata da una pantera stilizzata nella terza muta e in quella da trasferta, con un piccolo goccio d’oro nella tenuta classica rossonera. Molto bella la seconda muta, bianca con una striscia orizzontale rossonera e colletto rosso. Canoni consueti, invece, per la prima maglia rossonera con una pantera dorata e pantaloncini rossi.

La maglia da portiere prosegue sulla scia tracciata dal verde evidenziatore, utilizzato anche nei passati campionati. Total red con bordi rossi, un genere decisamente aggressivo, il look della terza muta.



Foto Alcide