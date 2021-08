A.S. Lucchese



Lucchese, le prime parole del Pagliuca bis: “Lotteremo tutti insieme per la città”

martedì, 10 agosto 2021, 17:30

di michele masotti

Una comunione di intenti tra staff tecnico, dirigenza e tifoseria per dare vita ad una stagione del riscatto nel girone, il B, più difficile dei tre di Serie C: è questo il principale monito lanciato da Guido Pagliuca, trainer livornese tornato sulla panchina rossonera dopo sette anni, durante una conferenza stampa in cui la società ha alzato il sipario sia sulla campagna abbonamenti “Noi con voi” che sulla composizione dei collaboratori tecnici. Saranno il vice allenatore Stefano Fracassi, il collaboratore tecnico Simone Angeli, il preparatore dei portieri Enzo Biato e il suo vice Paolo Mangiantini, il match analyst Carbone, il fisioterapista Alvaro Vannucchi, il medico sociale Adolfo Tambellini e i preparatori atletici Riccardo Guidi ed Alessandro Coluccio ad affiancare l’allenatore classe 1976 in questa sua seconda esperienza alla guida della Pantera. Al gran completo. Inoltre, tutti i vertici societari, compreso il direttore sportivo Daniele Deoma, tornato a parlare dopo un lungo silenzio.

Una nuova chance in Serie C, dunque, per Pagliuca, che già da diversi giorni sta iniziando a plasmare un organico in via di definizione sul sintetico di Porcari. Ufficializzato l’arrivo dal Gubbio del portiere Cucchietti, tra la serata odierna (martedì 10 agosto nda) e la mattinata di domani dovrebbero raggiungere il quartier generale rossonero anche il difensore ex Novara Bellich e i due laterali del Bari, Nannini e Corsinelli. Possibile, inoltre, anche un doppio arrivato in prestito da Crotone.

Il compito di fare gli onori di casa al trainer labronico è toccato a Bruno Russo, uno dei principali fautori di questa scelta tecnica. Fu infatti l’attuale consigliere rossonero ad ingaggiare nell’estate 2013 proprio Pagliuca nella sua prima avventura in rossonero.

“Per noi quello di Guido Pagliuca è un grande ritorno alla luce di quanto raggiunto con lui nella stagione 2013-2014 grazie alla storica vittoria al cardiopalma di Correggio.” – ha rammentato Russo- “Non nascondo la felicità anche di ritrovare Enzo Biato nel ruolo di preparatore dei portiere e Simone Angeli, uno degli eroi di Correggio, come collaboratore tecnico del mister. Oggi manca il professor Guidi ma ovviamente farà parte dello staff tecnico così come Alessandro Coluccio, impegnato nella discussione della tesi.”

Dopo diversi mesi lontano dai microfoni, con mille voci susseguitisi relativamente al suo futuro, Daniele Deoma è tornato in pista più determinato che mai a scrivere un capitolo completamente differente rispetto a quello andato in scena nel passato torneo. Il direttore sportivo rossonero, bisogna riconoscerlo, non si sottrae alle domande e compie un vero proprio mea culpa riguardo al torneo 2020-2021, costellato anche da tanti fattori extrasportivi che hanno colpito la rosa rossonera.

“Devo essere concentrato per far bene quello che lo scorso anno mi è riuscito male.” – sono le prime parole del ds- “Da parte nostra rimane immutata la voglia di dare continuità a quello che abbiamo fatto in questi due anni. Dopo la retrocessione, ovviamente, sono stati mesi lunghi. Ammetto che vivo questo ruolo troppo intensamente ma sono fatto così. Sono contento di aver allestito uno staff tecnico di alto profilo guidato da una persona vera che non le manda a dire come Pagliuca. Ci aspetta un’annata dura e complicata. Affronteremo 19 squadre forti ed organizzati; dovremo fare un miracolo sportivo per mantenere la categoria. Se non ciò non accadrà, come non mi auguro, tutto diventerà molto più complesso. C’è bisogno della collaborazione di tutti perché da soli non si va da nessuna parte. Mi assumo tutte le responsabilità degli errori commessi nel passato torneo. Nel calcio deve esserci meno cuore; ammetto di aver scelto con il cuore e non con la testa come avrei dovuto fare. L’annata 2020-2021 non è stata costellata soltanto da errori tecnici, come ben saprete. Anche quest’anno sono pronto ad assumermi le mie responsabilità”.

In merito al mercato, Deoma ha rivelato quale sarà la road map da seguire e quali saranno i prossimi giocatori che raggiungeranno il ritiro di Porcari. “Stiamo facendo delle valutazioni su come completare la rosa; ad ora in ritiro abbiamo tredici giocatori con Corsinelli e Nannini in viaggio. Non bisogna avere fretta perché dobbiamo dare al mister quello che gli serve senza commettere errori. Da qui al 29 agosto credo che almeno il 90% della rosa sarà definita. Non serve acquistare elementi tanto per fare numero. Semprini e Babbi erano molto richiesti, cosi come da almeno un mese eravamo sulle tracce di Cucchietti e Corsinelli. Alcuni, come era comprensibile, non hanno voluto attendere l’ufficialità del ripescaggio.”

Il vero protagonista del pomeriggio, però, risponde al nome di Guido Pagliuca. Il ritorno a casa sempre aver concesso una maggiore serenità al tecnico livornese, abile come pochi nel leggere le partite e a lavorare egregiamente sulla testa dei propri calciatori.

“Ringrazio la società per questa nuova opportunità che mi ha concesso, così come quei tifosi che mi hanno mandato messaggi di affetto. Voglio spendere una parola di elogio per quei giocatori disponibili ad accettare la nostra offerta anche quando non eravamo ancora certi di militare in terza serie.” – è l’incipit del condottiero di Correggio- “Io e il mio staff chiederemo alla rosa di lottare uniti per questi colori; siamo soltanto noi i responsabili delle sorti tecniche della Lucchese per la stagione che partirà a breve. Essendo già stato qui, so benissimo cosa vuole dire giocare con il dodicesimo uomo in campo, ossia i nostri tifosi imprescindibili per raggiungere gli obiettivi prefissati. Da due mesi a questa parte, posso dire di aver trovato una società sempre presente per far sì che la Lucchese venisse ripescata in Lega Pro grazie ai molti sacrifici fatti. Io, lo staff tecnico e i calciatori siamo consapevoli di quanto è bella Lucca e di lottare per la storia della Lucchese ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Vorremmo sentire la vicinanza dei tifosi, anche sui social, proprio avvenne nei mesi che precedettero l’epica trasferta di Correggio.”

Il via alla stagione ufficiale scatterà tra 11 giorni con il match di Coppa italia di Legnago, unico “antipasto” estivo visto che l’amichevole di sabato 14 agosto contro l’Entella è stata cancellata, ma l’obiettivo della truppa rossonera sarà quello di arrivare con una buona condizione alla prima di campionato in programma domenica 29 agosto ad Imola. “Dobbiamo lavorare, dare qualcosa di più per farci trovare pronti al debutto in campionato.” – ha proseguito Pagliuca, ex della sfida agli emiliani rossoblù che allenò nella stagione 2015-2016 in D- “Tutti i giocatori che verranno qui non dovranno rifugiarsi in alcun tipo di alibi, a partire dalla trasferta di Imola. Rispetto a sette anni fa quanto sono cambiato? Le esperienze chiaramente ti segnano. Sono qui per lavorare principalmente sul campo; con Marco Baroni in quel di Cremona (Pagliuca fece il vice dell’attuale tecnico del Lecce nda) ho capito di dover gestire alcuni momenti, a differenza di quanto mi capitava alcuni anni fa nel post partita. La squadra sta nascendo attraverso le linee guide tracciate dalla società: giovane con tanti valori morali. Per me nel calcio di giocatori ce ne sono tanti, ma la risorsa umana non si può comprare. Ci aspetta un girone B particolarmente complesso. Questa città mi ha dato tanto sia dentro che fuori dal campo. Dobbiamo lottare insieme per la città. L’auspicio è di far giocare bene la squadra, sempre tenendo presente che affronteremo delle ottime rivali ed essere realisti poiché potrebbero esserci delle difficoltà a trasferire i miei concetti ad un gruppo completamente nuovo.”

Con la riapertura degli stadi per il 50% della capienza, la società rossonera ha annunciato la campagna abbonamenti “Noi con Voi” che prenderà il via mercoledì 11 agosto.

“Abbiamo deciso di fare una campagna di abbonamenti contingenti che non superi la capienza del 25%, massimo consentito in un’eventuale zona gialla pari a 625 tagliandi.” – ha spiegato il direttore generale Mario Santoro- “I 625 posti saranno così suddivisi: 250 posti in gradinata e 375 in curva ovest; i prezzi, in tariffa unica, saranno 250 euro in gradinata e 130 in curva ovest. Le tessere di abbonamento potranno essere acquistate dai tifosi rossoneri presso il Lucchese point sotto la tribuna coperta ai seguenti orari: mercoledì 11 agosto dalle 16 alle 19, giovedì 12 e venerdì 13 agosto dalle 10-12 e dalle 16-19 ed infine al medesimo orario da lunedì 16 agosto a venerdì 20 agosto.”

Per poter usufruire dell’abbonamento o del tagliando per la singola partita e quindi accedere allo stadio, si dovrà essere necessariamente in possesso del Green Pass.



Foto Alcide