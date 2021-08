A.S. Lucchese



Lucchese, Papini torna in rossonero mentre è in arrivo un doppio colpo dal Crotone

martedì, 10 agosto 2021, 23:44

di michele masotti

Con un gap temporale da recuperare rispetto alle rivali del girone B, soltanto la famosa squadra X (il destino di Fano e Pistoiese verrà deciso domani dal Collegio di Garanzia del Coni) si raduneranno dopo la Pantera, le giornate della Lucchese e dei propri dirigenti sono scandite dalle sessioni di allenamento e dalle trattative di calciomercato.

Arrivato a Porcari il portiere ex Gubbio ed Alessandria Cucchietti, che si giocherà il ruolo di numero uno con Coletta, nelle prossime ore dovrebbero raggiungere il quartier generale anche gli esterni difensivi Corsinelli e Nannini, ambedue provenienti dal Bari, e il difensore centrale ex Novara Bellich che faranno salire, in attesa delle ufficialità del club, a quota diciassette il parco calciatori a disposizione di Guido Pagliuca.

Il direttore Daniele Deoma e i dirigenti rossoneri sarebbero in procinto di perfezionare un doppio colpo, sempre con la formula del prestito, dal Crotone. Secondo “radiomercato” i pitagorici girerebbero alla Pantera il difensore classe 2002 Sergio Yakubiv e l’attaccante classe 2000 Nicola Nanni.

Il primo, nel giro delle selezioni giovanili dell’Ucraina, è un difensore dalla grande forza fisica, pronto a cimentarsi nel calcio dei grandi dopo essere stato ai box per diversi mesi dopo la rottura del legamento crociato nel dicembre 2020. Il suo arrivo farebbe il paio con quello, avvenuto con la medesima formula di trasferimento, via Genoa del difensore moldavo Daniel Dumbravanu, giovane su cui il grifone punta molto come dimostrato dal contratto siglato sino al 30 giugno 2024.

Nanni, invece, è una possente prima punta classe 2000 che, dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile del Cesena, ha disputato due annate in C, sempre in prestito dal Crotone, rispettivamente a Monopoli e nuovamente nel club romagnolo. Classico centravanti bravo nel gioco, ma capace di giocare per i compagni, Nanni vanta una certa esperienza internazionale, rapportata al contesto, alla luce delle diciotto presenze collezionate con la nazionale di San Marino. Il suo possibile approdo in rossonero andrebbe ad arricchire un reparto come comprende i già contrattualizzati Semprini e Babbi, oltre al giovane Gabriele Gibilterra. A questo punto resta da capire se con questo innesto la società si sia tutelata alla luce della raffreddamento della pista che porta all’ex Novara Rossetti. Nelle intenzioni di Deoma, infatti, l’attacco della Lucchese dovrà essere completato poi con un elemento, probabilmente una seconda punta, di comprovata esperienza per la serie C.

Chi vestirà per il terzo anno consecutivo la casacca rossonera, proprio come Matteo Panati, sarà Federico Papini, avvistato al Porta Elisa nelle scorse ore. L’accordo tra il duttile difensore classe 1999, il cui infortunio nel girone di ritorno nello scorso campionato creò non pochi grattacapi alla difesa della Pantera, e la società per prolungare questo matrimonio sembra essere in dirittura di arrivo.

Papini andrebbe a comporre un pacchetto arretrato che, sebbene manchi ancora numericamente un difensore, sembra dare maggiori garanzie a Pagliuca grazie alle presenze, attuali e future, dei vari Matteo Bachini, il terzino sinistro Elia Visconti ed i già citati Bellich, Corsinelli, Dumbravanu e Nannini.