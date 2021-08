A.S. Lucchese



Marco Baldan è un nuovo giocatore della Lucchese

martedì, 17 agosto 2021, 14:16

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marco Baldan, difensore classe '93.



Esperto difensore, abile nel gioco aereo e dotato di ottima personalità, Baldan può vantare oltre 150 presenze tra i professionisti, con esperienze in Serie B con le maglie di Latina e Perugia. Nella terza serie nazionale ha invece indossato le casacche di Nocerina, Lumezzane, Sudtirol, Arzachena, Arezzo e Pistoiese, con cui ha giocato l'ultima parte della scorsa stagione, realizzando anche due gol.



Per il difensore, che da questo pomeriggio sarà a disposizione dello staff di mister Pagliuca, un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2022.



Indosserà la maglia #27.