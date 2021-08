A.S. Lucchese



Serie C, Lucchese inserita nel girone B: calendario atteso in serata

lunedì, 9 agosto 2021, 16:17

di michele masotti

Archiviata l’ennesima estate turbolenta per la Serie C, con l’ultima portata che verrà servita domani (martedì 10 agosto nda) dal Collegio di Garanzia del Coni chiamato a discutere il ricorso presentato dal Fano, la Lucchese ha finalmente potuto conoscere le sue 19 rivali per la stagione 2021-2022. Dopo sei annate, l’ultima volta risale al 2015-2016, la Pantera è stata inserita nel girone B, un raggruppamento disegnato dal taglio orizzontale della cartina geografica della Serie C.

La squadra di Guido Pagliuca, che domani inizierà la seconda settimana di allenamenti, dovrà vedersela con cinque toscane (domani sapremo se l’X inserita nel girone verrà sostituita dalla Pistoiese o dal sopracitato Fano nda), una ligure, tre marchigiane, una laziale, una sarda, due abruzzesi, un’umbra e quattro emiliane. La scelta della Lega Pro di tagliare orizzontalmente i tre gironi in fasce territoriali, nord, centro e sud, si è rivelata, a nostro avviso, vincente anche per scombussolare i canoni criteri adottati per permettere così, come nel caso della Lucchese, di rivivere duelli che hanno infiammato la tifoseria rossonera tra la fine degli anni 80’ e l’inizio degli anni 90’. Come dimenticare nella Serie C girone A versione 1989-1990 la serrata lotta con il Modena allenato da Renzo Ulivieri, salito in cadetteria assieme all’indimenticabile Lucchese del duo Orrico-Maestrelli oppure le sfide in Serie B con compagini dal grande blasone come Cesena, Reggiana e Pescara. Un girone, dunque, affascinante ma allo stesso tempo complesso visto che la “middle class”, ossia quei team che potrebbero lottare per un piazzamento nelle prime dieci o per una salvezza diretta, sta allestendo compagini di tutti rispetto. Sulla carta le favorite per tentare il salto di categoria sono proprio Cesena, Pescara, Reggiana, Virtus Entella e il rinnovato Modena affidato ad Attilio Tesser. Occhio a possibili outsider come Viterbese e il ripescato Siena. Per i rossoneri poi, oltre a ritrovare tante nobili decadute e a dar vita a quella sequela di derby toscani, l’unica sfida inedita sarà rappresentata dal confronto con la Fermana.

Gli uomini mercato rossoneri, con il direttore sportivo Deoma in testa, son ben consci e il modo ponderato e calibrato con cui stanno sondando il mercato alla ricerca di qualche giusto mix tra elementi esperti e giovani di belle speranze lascia sperare che gli errori della scorsa annata possano essere cancellati da un torneo di tutt’altro tenore.

In serata, inoltre, a partire dalle ore 19 verranno resi noti sia il calendario, con la prima giornata fissata per domenica 29 agosto, che l’avversario della Lucchese nel primo turno di Coppa Italia, programmato per sabato 21 agosto.

Serie C girone B: Ancona-Matelica, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese e X (Fano o Pistoiese)