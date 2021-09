A.S. Lucchese



Lucchese agguanta il pari su calcio di rigore con Fedato

martedì, 28 settembre 2021, 18:13

di michele masotti

1-1

Lucchese(4-3-1-2): Coletta, Nannini, Baldan, Bellich e Corsinelli; Shaka Mawluli, Bensaja e Frigerio; Gibilterra; Semprini e Fedato A disposizione: Cucchietti, Papini, Visconti, Bachini, Babbi, Yakubiv, Dumbravanu, Nanni, Lovisa, Ruggiero, Brandi e Ruggiero Allenatore: Riccardo Carbone (Guido Pagliuca in tribuna poiché squalificato)

Teramo (4-3-3): Tozzo, Hadziosmanovic, Soprano (17’Bellucci), Piacentini e Bouah; Rossetti, Arrigoni e Viero; Rosso, Bernardotto e Malotti A disposizione: Agostino, Ndreacka, Birligea, Rillo, Cuccurullo, Kyeremateng, Di Dio e Montapero Allenatore: Federico Guidi

Arbitro: Simone Taricone di Perugia (Assistente Carlo Cataneo di Foggia e Colaianni di Bari)

Marcatore: 6’Arrigoni e 19’Fedato su rigore

Note: Calci d’angolo 3-1

Nel primo turno infrasettimanale della stagione la Lucchese riceve al Porta Elisa la visita del pericolante Teramo. Pagliuca, costretto ancora una volta ad assistere al match dalla tribuna, ricorre ancora una volta al turnover. Sono ben sette i cambi rispetto alla trasferta di Ancona: capitan Coletta ritrova il suo posto tra i pali, il recuperato Bellich torna a comporre la coppia di centrali difensivi con Baldan mentre Eklu sostituisce l’infortunato Picchi, costretto a dare forfait anche per la panchina. In attacco nuova chance dopo diversi match a Gibilterra, schierato nel ruolo di trequartista dietro a Semprini e Fedato. Non ha problemi di abbondanza, invece, mister Guidi, costretto a rinunciare allo squalificato Fiorani e all’ex Pistoiese Mungo. Nel 4-3-3 abruzzese il terminale offensivo risponde al nome di Gabriele Bernadotto.

Gli abruzzesi tengono molto la linea difensiva, con i rossoneri che provano subito a innescare la corsa di Semprini. Alla prima occasione, però, sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio. Bensaja commette un ingenuo fallo al limite dell’area su Malotti, posizionato spalle alla porta. Il tentativo trasformazione dell’ex Lecce Arrigoni tocca la traversa per poi ricadere, secondo il fischietto umbro, al di là della linea rossonera. Veemente la replica dei padroni; all’11 Fedato sfonda sulla sinistra e pennella un pallone morbido che Semprini devia debolmente tra le braccia di Tozzo. Sei minuti Gibilterra, particolarmente attivo sulla sinistra, serve in area Semprini che viene abbattuto da capitan Arrigoni. Taricone decreta un solare calcio di rigore che Francesco Fedato realizza spiazzando il numero ospite. Primo centro dell’attaccante veneto in questa sua seconda esperienza rossonera.