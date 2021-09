A.S. Lucchese



Ancona-Matelica, un progetto sorto per ricreare entusiasmo nel capoluogo marchigiano

giovedì, 23 settembre 2021, 17:58

di Michele Masotti

La quarta vita del calcio ad Ancona, protagonista suo malgrado di tre fallimenti tra il 2004 e il 2017, è ripartita in estate dal gruppo dirigenziale, con in testa l’imprenditore Mauro Canil, il direttore sportivo Micciola e la direttrice generale Roberta Nocelli, che ha creato il miracolo Matelica, piccolo club marchigiano portato dalla Promozione al terzo turno dei playoff di Serie C.

Il cambio societario operato in estate ha portato dal punto di vista tecnica, oltre all’assunzione dell’attuale denominazione che poi lascerà spazio dal 2022-2023 unicamente alla dicitura Ancona, la conferma del tecnico Gianluca Colavitto e di cinque calciatori provenienti dall’ormai club scomparso. Con una rosa di fatto completamente rinnovata, la partenza dei dorici, costruiti per centrare una tranquilla salvezza e valorizzare i giovani presenti, è andata oltre le più rosee aspettative. I sette punti in graduatoria, frutto di tre risultati utili di fila, e l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria, con l’eccellente scalpo dell’Avellino, testimoniano come capitan Coletta e compagni sabato, calcio d’inizio alle 14:30, dovranno vedersela contro una delle compagini più in forma del momento. I rossoneri, rinfrancati dal successo in rimonta ottenuta sull’Olbia, hanno però tutte le carte in regola per tornare dalla terza trasferta stagionale con un risultato positivo.

Fondata come la Lucchese nel 1905, l’Ancona ha speso gran parte della sua storia facendo saliscendi tra la Serie B e C, con l’apice toccato dalle due stagioni in Serie A (1992-1993 e 2003-2004), sempre culminate con retrocessioni centrate con largo anticipo. Da sottolineare, inoltre, come il club marchigiano sia stato nella stagione 1993-1994 l’ultima formazione della cadetteria a raggiungere la finale della Coppa Italia maggiore, persa poi nel doppio confronto con la Sampdoria. Dal 6 dicembre 1992, data di memorabile 3-0 inflitto all’Inter, l’Ancona gioca i suoi match interni allo stadio “Del Conero”.

Nelle sei partite ufficiali sin qui disputate, i marchigiani hanno collezionato tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, patita al debutto in campionato dal quotato Pescara. Son cinque i centri messi a segno mentre solo in tre circostanze la porta dorica è stata violata. Colavitto, un onesto passato da calciatore in serie C tra Torrese e Juve Stabia, tatticamente è solito disporre i suoi con un 4-3-3. Sono diversi i ballottaggi che l’allenatore campano scioglierà soltanto a ridosso del match. Uno di questi riguarda il portiere, alla luce dell’alternanza tra Avella e Vitali.

Alla fine potrebbe essere proprio quest’ultimo, uno dei cinque riconfermati dal vecchio Matelica, a partire dal primo minuto. Non dovrebbero esserci, invece, grossi dubbi per quanto concerne la difesa a quattro. Sulla fascia destra agirà Niccolò Tofanari mentre sul lato opposto spazio al classe 2000 Alessandro Di Renzo. Completamente nuova la coppia di marcatori, formata dall’ex Olbia Luca Iotti e da Lorenzo Masetti, un giovane il cui cartellino è di proprietà del Pisa. A centrocampo, complici i probabili forfait di Delcarro e di capitan Salvatore Papa, Colavitto si ritrova con le scelte obbligate. Davanti alla difesa agirà Matteo Gasperi, prelevato in estate dal Legnago, scortato ai suoi lati Micheal D’Eramo ed Edoardo Iannoni, altro baby in prestito dalla Salernitana.

In attacco, reparto già privo dell’ala sammarinese Filippo Berardi che ha subito in preparazione la rottura del legamento crociato, desta preoccupazione il problema agli adduttori accusato da Ferdinando Del Sole. Se l’ala destra ex Pescara non dovesse essere della partita, saranno Marcello Sereni, lo scorso anno uno dei pochi a salvarsi nel naufragio del Ravenna, e Alex Rolfini a supportare il centravanti Federico Moretti, miglior marcatore dei suoi grazie ai due centri realizzati nella vittoria contro l’Olbia (2-1). L’alternativa dalla panchina, se non si considera il classe 2004 Vrioni, è rappresentata da Alessandro Faggioli, classe 2000 che nella passata militava in D nel Castelnuovo Vomano.

Il bilancio dei precedenti in terra marchigiana, dapprima disputati al “Dorico” e poi all’attuale “Del Conero”, parla di quattordici vittorie interne, sette pareggi e otto blitz di marca rossonera, l’ultimo dei quali è lo 0-1 della Serie B versione 1997-1998 con gol partita realizzato dal re dei bomber della Pantera Roberto Bacci. Decisamente più recente, era il girone B di Serie C 2015-2016, l’ultima vittoria dell’Ancona: De Ceglie, Bussi e Cognini timbrano il 3-0 nei confronti di una Lucchese alla prima e penultima partita del Francesco Baldini bis.

Ancona-Lucchese sarà arbitrata da Eugenio Scarpa di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Asciamprener e Consonni di Treviglio.