A.S. Lucchese



Lucchese, alle porte il match di Ancona. Pagliuca: “Giocheremo una partita gagliarda”

venerdì, 24 settembre 2021, 20:09

di michele masotti

La prima settimana piena, i rossoneri infatti saranno chiamati a giocare tre match ravvicinati, per una rinfrancata Lucchese si apre con la trasferta di Ancona, entità che sopravanza in classifica di una lunghezza la Pantera. Al “Del Conero”, stadio che ha ritrovato il professionismo dopo diversi anni, i rossoneri andranno a caccia di un nuovo risultato positivo di fronte ad una formazione sì ostica, non a caso ha eliminato dalla Coppa Italia il quotato Avellino, però dovrà rinunciare per infortunio a tre titolari come il capitano Papa, il centrocampista Delcarro e l’ala ex Pescara Del Sole. Ciò detto, la Lucchese, che rinuncerà soltanto all’indisponibile Zanchetta, dovrebbe riproporre un 4-3-1-2, con gli unici dubbi legati alle condizioni di Bellich, in caso di forfait spazio a Bachini, e al ballottaggio per partire dal primo minuto tra Belloni e Francesco Fedato, due tra gli elementi di maggior classe. Non è da escludere, inoltre, la possibilità di veder scendere in campo dal primo minuto come terzino sinistro Visconti, decisivo nella rimonta di domenica scorsa.

“Ho la fortuna di lavorare con un gruppo di persone serie, con i giocatori che entrano a partita in corso che danno tutto per la maglia. Sono fiero della comunione di intenti che si sta venendo a creare.” – è l’incipit di Guido Pagliuca- “Credo che la forza di questa squadra sia il gruppo e l’entusiasmo che i ragazzi si trasmettono a vicenda e allo staff quando si allenano. Anche i piccoli errori commessi cerchiamo di mascherarli dai compagni di reparto.”

“Per la prima volta in stagione, Picchi ha potuto svolgere tutta la settimana con il gruppo, così come del resto Belloni. Ovviamente essendo all’inizio di un trittico di partite (la Lucchese scenderà di nuovo in campo martedì nda), dovremo capire come gestire il loro minutaggio. Entrambi, comunque, stanno crescendo di condizione, dando una grossa mano a livello mentale allo spogliatoio. In questi impegni ravvicinati, complice i segnali che mi manda la squadra, di poter contare su tutta la rosa. Forse sarebbe più consono attuare del turnover nella seconda partita però questi sono discorsi prematuri: dobbiamo pensare ad un match alla volta, a cominciare da quella di Ancona dove affronteremo una squadra di buon livello. Scenderemo in campo con umiltà, con fame e con il nostro solito atteggiamento per disputare 90’ gagliardi. Ad oggi Babbi, dopo aver fatto anche lui la prima settimana intera, è al 50% della sua forma. In queste tre partite il ragazzo inizierà a trovare il suo spazio che gli consentirà di esprimere il suo valore.”

Alla vigilia del suo debutto finalmente in panchina in campionato, Guido Pagliuca traccia un mini bilancio delle prime quattro giornate disputate dai rossoneri. “A livello di punti credo che ci manchi il pareggio del secondo turno contro il Cesena: a Chiavari onestamente non meritavamo il pareggio. Son fortunato nel poter contare su uno staff che mi supporta e sopporta tutti i giorni. Per domani sono fiducioso vedendo il senso di appartenenza che stanno dimostrando i ragazzi. Sanno cosa vuol dire indossare questa maglia.”