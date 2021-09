A.S. Lucchese



Lucchese, le parole di Pagliuca in vista del Cesena: “Il nostro pubblico sarà il dodicesimo uomo”

venerdì, 3 settembre 2021, 15:09

di michele masotti

Da un’emiliana ad una romagnola il passo è breve. La Lucchese si accinge a riabbracciare il proprio pubblico, dal quale non intende separarsi più Covid-19 permettendo, in una sfida dal grande fascino contro il Cesena, ostacolo più probante rispetto all’Imolese. Ma questa nuova Pantera, che Guido Pagliuca sta allevando secondo il suo credo tattico, ha dimostrato di avere rispetto per ogni avversario ma nessun timore reverenziale. Anche la formazione romagnola, criticata dai propri tifosi dopo lo 0-0 interno contro il Gubbio, sarà chiamata ad affrontare un avversario determinato a proseguire sulla benaugurante strada tracciata dalle due vittorie in altrettanti incontri ufficiali.

“Sono felice della nostra campagna acquisti poiché si è già creato un gruppo splendido che si allena in maniera impeccabile.”- è il giudizio di Guido Pagliuca sulla sessione estiva di calciomercato condotta dal club rossonero- “Tutto questo avrà un senso solo se vorremo lottare tutte le domeniche contro l’avversario di turno, qualunque esso sia a cominciare dalla partita di domenica contro una squadra del calibro del Cesena. In queste prime uscite i ragazzi stanno sopperendo a quelle carenze fisiche, dovute ad una preparazione svolta in ritardo, con un atteggiamento molto ferrato. Fedato e Belloni subito titolari? Vediamo, anche perché tutti i miei giocatori mi stanno mettendo in difficoltà con il loro propositivo modo di allenarsi. Per sostituire Nanni ho in mente uno-due profili con una scelta che prenderò domani pomeriggio.”

Sulla formazione bianconera, che tornerà al Porta Elisa a distanza di 15 anni dall’ultimo confronto (si trattò di un primo turno della Coppa Italia maggiore nda), il tecnico livornese spende parole d’elogio. “Il Cesena, al di là degli ottimi valori individuali, è una squadra organizzata, che cerca di far partire l’azione dal proprio portiere in modo da avere la superiorità numerica.” – ha preannunciato Pagliuca- “Sia Belloni che Fedato stanno bene fisicamente, sebbene abbiano vissuto due preparazione diametralmente all’opposto. Da entrambi mi aspetto che portino in dote esperienza e qualità in una squadra molto giovane; tutti e due saranno a disposizione per domenica. I nostri giovani classe 2002, attraverso il lavoro, la pazienza e l’applicazione, possono ritagliarsi un importante. Dal loro atteggiamento non sembra onestamente che siano usciti dalla Primavera. Chiaro che la domenica è un’altra cosa e serva anche un pizzico d’esperienza però sono tutti presi in considerazione per giocare dal primo minuto.”

Un aspetto fondamentale del match di domani, al di là dell’aspetto puramente tecnico, riguarda il ritorno sugli spalti dei tifosi rossoneri. Guido Pagliuca, memore di quanto vissuto nella precedente esperienza, sa bene quanto possa contare per i calciatori l’apporto dei supporters. “So benissimo di quanto sia importante la presenza del dodicesimo uomo, fondamentale come tutto i tifosi. Dovremo essere noi a trascinarli lottando per questa maglia intrisa di storia. Sarebbe importante che i tifosi della Curva Ovest vengano allo stadio anche in virtù del fatto che il Cesena avrà dei sostenitori a suo seguito. La partita di domenica per noi è già una finale.”



