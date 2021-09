A.S. Lucchese



Disco rosso ad Ancona per una spenta Lucchese

sabato, 25 settembre 2021, 14:18

di michele masotti

3-1

Ancona-Matelica (4-3-3): Avella, Maurizii (62’Di Renzo), Iotti, Masetti (87’Bianconi) e Tofanari; Iannoni, Gasperi e D’Eramo (72’Farabegoli); Sereni, Rolfini (72’Vrioni) e Faggioli A disposizione: Canullo, Vitali, Sabattini, Moretti e Noce Allenatore: Gianluca Colavitto

Lucchese (4-3-1-2): Cucchietti, Papini, Baldan, Bachini e Nannini (62’Semprini); Picchi (46’Frigerio), Bensaja (66’Eklu) e Visconti; Belloni (83’Lovisa); Fedato e Nanni (66’Babbi) A disposizione: Coletta, Gibilterra, Bellich, Dumbravanu, Corsinelli, Ruggiero e Brandi Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno (Assistenti Asciamprener Rainieri di Milano e Consonni di Treviglio)

Marcatore: 24’ e 63’Rolfini, 56’Sereni e 74’Semprini

Note: Ammoniti Gasperi e Iotti. Calci d’angolo 2-8. Recupero 1’e 5’.

Un’ingenua Lucchese subisce la terza sconfitta stagionale, 3-1 il finale, per mano della non irresistibile Ancona-Matelica. Il primo pomeriggio dorico ha mostrato quelle lacune ancora esistenti nel gruppo rossonero: poco cinismo nelle sporadiche occasioni create, un centrocampo quest’oggi non molto aggressivo in fase di non possesso palla e una difesa, priva del suo leader Bellich, andata puntualmente in bambola sulle accelerazioni degli attaccanti marchigiani. Nessun dramma visto che siamo all’alba del torneo, ma agli ospiti deve restare l’amaro in bocca per non essere riusciti a dare continuità alla vittoria sull’Olbia. Se contro gli isolani Pagliuca aveva inciso positivamente con i cambi, quest’oggi il maxi turnover praticato dal primo minuto ha minato alcune certezze consolidate nella Lucchese. Eklu Shaka Mawluli, a nostro avviso, è un elemento imprescindibile per una mediana rossonera nella quale Picchi e Bensaja sono ancora alla ricerca dei loro abituali livelli di gioco. Il dinamismo e la forza fisica del centrocampista ghanese non hanno un doppione nella rosa. Stesso discorso per il reparto avanzato dove ha destato sorpresa l’esclusione di Semprini, entrato in campo con il piglio giusto, a favore di Belloni. Idem con patate per quanto concerne i mancati utilizzi, a meno che non siano dettati da motivi di natura fisica, di Corsinelli e capitan Coletta, con il sostituto Cucchietti, al debutto in maglia rossonera, che ha vissuto un pomeriggio non proprio dei migliori. Assieme al sopra citato Semprini, a salvarsi nel k.o. della Pantera restano il generoso Visconti e Francesco Fedato. Una lezione che speriamo possa rivelarsi utile per il proseguo della stagione.

Il primo ostacolo proposto dalle tre partite in una settimana alle quali sarà chiamata la Lucchese, come del resto le altre 19 realtà del girone B, si chiama Ancona-Matelica. Contro i dorici, avanti in classifica di una lunghezza sulla Pantera, Guido Pagliuca, finalmente alla prima panchina in match di campionato, ricorre massicciamente al turnover. Sono ben cinque, infatti, i cambi nell’undici titolare rispetto alla sfida contro l’Olbia. Se gli inserimenti di Bachini, Visconti (utilizzato come mezzala) e Fedato erano prevedibili alla vigilia, sorprendono le esclusioni di capitan Coletta e Corsinelli. Nel 4-3-1-2 sarà Belloni ad agire come trequartista. Gli infortuni dei titolari Papa, Delcarro e Del Sole, rendono obbligate le scelte di Colavitto. Davanti alla difesa il regista dei marchigiani è l’ex Legnago Gasperi mentre nel reparto offensivo spazio all’inedito tridente Sereni-Rolfini-Faggioli. Nuova chance da titolare per l’estremo difensore Avella, un classe 2000 ingaggiato dopo la mancata iscrizione della Casertana.

Avvio di partita su ritmi non proprio vertiginosi con diversi errori, dettati dalla frenesia, in fase di impostazione da parte di entrambe le compagini. Sul piano del palleggio e della manovra meglio la Pantera, che cerca di sfondare specialmente sulla fascia sinistra con Nannini. L’Ancona assume un atteggiamento sornione, affidandosi alle ripartenze orchestrate da Sereni e Rolfini. Proprio il centravanti dorico ci prova al 10’ ma il suo destro viene murato dalla scivolata di Baldan. Nove minuti più tardi, sugli sviluppi di una punizione laterale, Nanni anticipa di testa Avella ma non centra lo specchio della porta anche per effetto della spericolata uscita del portiere campano. Proteste dei rossoneri che volevano un calcio di rigore. Nel momento migliore della Lucchese, il gol lo trova l’Ancona. Fa tutto Rolfini che, ricevuto palla a venticinque metri dalla porta, salta uno dopo l’altro i difensori ospiti, colpevolmente immobili, per poi scaricare una conclusione all’incrocio dei pali. Reclami di capitan Bensaja e compagni per un presunto intervento irregolare ad inizio azione dello stesso Rolfini su Nannini. Doppia chance nel giro di pochi minuti per la Lucchese, che ora soffre la feroce pressione dei centrocampisti marchigiani. Al 26’ Belloni spara sopra la traversa un pallone da dentro l’area di rigore. Tre giri di orologio più tardi il tentativo ben indirizzato di Fedato, sempre pronto a dare un appoggio ai suoi compagni, viene sporcato in corner dall’opposizione di Iotti. Lucchese che ha accusato il contraccolpo psicologo del gol di marca. L’azione e l’intensità dei rossoneri è andata spegnendosi con il passare dei minuti. Urge una scossa nell’intervallo per invertire il leitmotiv di un match incanalato sui binari prediletti dall’Ancona.

La prima mossa del tecnico livornese consiste nell’ingresso di Frigerio al posto di Picchi. Al 48’ Papini, proiettatosi in avanti, si vede negare il pareggio da un grande riflesso di Avella. Il pallone vagante non viene capitalizzato al meglio da Nanni; il debole destro della punta sammarinese viene deviato in corner da Iotti. “Gol sbagliato, gol subito” è il mantra più famoso di questo sport che puntualmente si materializza. Al 56’ una verticalizzazione di D’Eramo premia la corsa di Sereni, abilissimo ad inserirsi nel buco lasciato dal duo Bachini-Papini e a superare Cucchietti. Ancona molto cinica che sfrutta le amnesie difensive di un’ingenua Lucchese. Nemmeno il tempo di giocarsi la carta Semprini, che la Pantera subisce il terzo cazzotto. Ennesima scorribanda di Rolfini, eloquente differenza di passo rispetto a Bensaja, che l’attaccante ex Legnago culmina con un destro senza apparenti pretese che l’evidente errore di Cucchietti trasforma nel 3-0. Dopo dieci minuti di quello che in Nba si chiamerebbe “garbage time”, con un sussulto gli ospiti riducono il passivo con Semprini, caparbio nel ribadire in rete una corte respinta di Avella. Un gol, il terzo stagionale dell’attaccante romano, utile soltanto a fini statistici visto che non succede più nulla fino al triplice fischio finale. Rossoneri che dovranno essere bravi a resettare immediatamente questo brutto passo falso per cercare il riscatto nel turno infrasettimanale di martedì, quando al Porta Elisa salirà il Teramo, entità che veleggia nelle sabbie mobili della classifica.