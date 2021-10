A.S. Lucchese



La Lucchese cerca l’impresa a Modena: si rivede Belloni, Bensaja parte dalla panchina

sabato, 2 ottobre 2021, 17:24

di michele masotti

0-0

Modena (4-3-1-2): Cagno, Renzetti, Silvestri, Pergreffi e Azzi; Armellino, Gerli e Duca; Tremolada; Minesso e Bonfanti A disposizione: Narciso, Ponsi, Baroni, Maggioni, Rabiu, Di Paola, Scarsella, Mosti, Giovannini, Marotta e Ciofani Allenatore: Attilio Tesser

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Nannini, Bellich, Baldan e Corsinelli; Frigerio, Shaka Mawluli e Visconti; Belloni; Fedato e Semprini A disposizione: Cucchietti, Papini, Nanni, Gibilterra, Bensaja, Bachini, Brandi, Dumbravanu, Lovisa, Babbi, Schimmenti e Ruggiero Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento (Assistenti Bonomo e Fine di Battipaglia)

In una sfida che richiama alla memoria i migliori anni dell’indimenticabile era di Egiziano Maestrelli, canarini e Pantera salirono a braccetto in B nella stagione 1989-1990, la Lucchese è di scena in casa di un Modena, partito sì a rilento ma reduce dal pesante successo esterno di Cesena. Contro una delle sei grandi di questo girone B Pagliuca opta per il consueto 4-3-1-2 con sole due variazioni rispetto al match contro il Teramo. Prima panchina stagionale per Bensaja, finito in diffida, rimpiazzato da Visconti, utilizzato come mezzala mancina in una mediana dove sarà Shaka Mawluli ad agire da schermo davanti alla difesa. Torna titolare anche Belloni, ex di turno assieme a Francesco Fedato, nelle vesti di fantasista. Tesser conferma in blocco l’undici corsaro al “Manuzzi” quattro giorni. Bonfanti, match winner del derby, farà coppia offensiva con Minesso mentre l’unico dei tre ex rossoneri a scendere in campo da titolare è Matteo Renzetti, 63 presenze in rossonero dal 2006 al 2008.



Notizia in aggiornamento