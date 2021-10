A.S. Lucchese



La Lucchese prepara la sfida contro la capolista Reggiana. Pagliuca: “Partita affascinante”

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:52

di michele masotti

Ultimi giorni di preparazione per la Lucchese in vista della trasferta di lunedì, calcio d’inizio fissato alle 17:30, in quel di Reggio Emilia contro la capoclassifica di questo girone B. Al confronto con la Reggiana i rossoneri, che saranno privi di sei elementi compreso l’ultimo arrivato Minala, arrivano con il morale alto e con la consapevolezza di chi, pur rispettando la forza della rosa a disposizione di Aimo Diana, salirà al “Mapei Stadium” (ex Giglio nda) senza aver alcuna forma di timore reverenziale. Reduce da tre risultati utili consecutivi, la Pantera potrà nuovamente contare sul rientrante Francesco Fedato; proprio il classe 1992 potrebbe essere l’unica variazione nell’undici titolare rispetto alla partita contro la Viterbese.

Nella consueta conferenza stampa di presentazione, Guido Pagliuca ha elogiato ulteriormente la forza del suo gruppo. “Ho la fortuna di allenare dei ragazzi splendidi con ampi margini di miglioramento. Il lavoro mio e dello staff tecnico, che mi dà una grossa mano, è quello di stimolarli e aiutarli in questo percorso di crescita.” – è la prima analisi del trainer cecinese- “Giocare in casa della capolista ti fa respirare l’aria della bella partita, con i miei ragazzi che dovranno dare il 100%. Dovremo stare attenti in quelle situazioni dove gli emiliani, una squadra ricca di alternativa in ogni settore del campo, sanno far male. Dal canto nostro, bisognerà affrontare l’impegno con umiltà, sacrificio, dedizione ma anche con la consapevolezza dei nostri mezzi, pur tenendo sempre alta la soglia della nostra attenzione. La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente.”

Non sarà della partita lunedì, assieme agli indisponibili Brandi, Zanchetta, Baldan, Nannini e Picchi, Joseph Minala, ultimo innesto dei rossoneri ed accolto con entusiasmo dalla piazza. Il forte centrocampista camerunense deve ancora ritrovare la forma migliore dopo un lungo periodo di inattività. “Minala non è ancora convocabile. Ci vorrà qualche tempo per averlo a disposizione; non dimentichiamoci che il ragazzo, per quanto forte, non gioca da 500 giorni. Mi pare azzardato dire che con questo acquisto la Lucchese abbia alzato l’asticella.” – ha proseguito Pagliuca- “Alla luce dei diversi infortuni a centrocampo, vedi quello di Picchi, ci mancava un uomo in mezzo al campo. È capitata quest’occasione che il direttore sportivo Daniele Deoma è stato bravissimo a cogliere. Penso che tutti questi infortuni ci siano capitati poiché abbiamo un mese in meno di lavoro rispetto alle altre formazioni. Mi auguro, comunque, di avere a disposizione da mercoledì prossimo almeno due degli attuali indisponibili.”

“Contro la Reggiana mi aspetto che i ragazzi continuino nei progressi recentemente mostrati in due fattori.”- ha concluso il condottiero della Pantera- “Sul piano del gioco dobbiamo essere più bravi a mettere nelle condizioni i nostri attaccanti di ricevere la palla verso la palla avversaria mentre a livello mentale, bisogna ancora migliorarci ogni giorno e nella gestione dei venti minuti finali.”

Reggiana-Lucchese sarà diretta da Francesco Luciani di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cravotta di Città di Castello e Tiziana Trasciatti di Foligno.