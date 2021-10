A.S. Lucchese



Lucchese attenta ad una Viterbese in forte ripresa

giovedì, 21 ottobre 2021, 17:03

di michele masotti

Il trittico di impegni settimanali, che sino a qui hanno fruttato quattro punti alla Pantera, si concluderà sabato quando al Porta Elisa, calcio d’inizio alle 17:30, salirà la Viterbese, una dei tre fanalini di coda assieme a Fermana e Pistoiese ma reduce da un convincente 2-0 con cui ha regolato il Siena grandi firme di Alberto Gilardino. Il primo successo dei laziali, guidati da tre partite da Giuseppe Raffaele subentrato all’esonerato Alessandro Dal Canto, ha riportato entusiasmo in una rosa rinnovata sì in gran parte rispetto allo scorso campionato ma che comunque partiva con l’obiettivo di centrare un posto nei playoff. Non pensiamo di esprimere una bestialità se consideriamo quella con i gialloblù degli ex Riccardo Martinelli e Riccardo Calcagni la gara più difficile di questo ciclo ravvicinato.

Guido Pagliuca, inoltre, dovrà fare i conti con le prolungate assenze di Picchi, Nannini e Zanchetta alle quali va sommata quella pesante relativa a Francesco Fedato, squalificato per un turno in quanto incappato due giorni fa a Fermo nella quinta ammonizione stagionale. Da valutare se lo staff sanitario rossonero riuscirà a recuperare almeno uno tra Frigerio e Baldan, ambedue assenti in terra marchigiana a causa di un infortunio. Il tecnico cecinese potrebbe modificare, in nome di un ragionato turnover, qualche pedina del proprio undici iniziale. In mediana si potrebbe rivedere Nicholas Bensaja, unico ex in maglia rossonera, mentre là davanti non è da escludere la riproposizione del tridente Gibilterra, Semprini e Nanni, ammirato nelle prime partite di questa stagione. Difficile, infatti, che Belloni, non ancora al 100% della condizione, sia in grado di partire la terza volta di fila tra i titolari.

Fondati nel 1908, i leoni laziali nel corso della loro storia non sono mai riusciti ad andare oltre la Serie C, categoria nella quale hanno militato in diciotto stagioni. Il punto più alto dei gialloblù, dall’estate 2019 di proprietà dell’imprenditore Marco Arturo Romano interessato anche alla Lucchese anni fa, risale alla stagione 2018-2019 grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C, ultimo regalo della gestione Camilli. In due occasioni, sempre ad inizio anni duemila, la Viterbese si qualificò alla semifinali playoff dell’allora Serie C1 per salire in B. Lontano dalle mura amiche capitan D’Ambrosio e compagni hanno ottenuti due dei sei punti complessivi, con nove gol segnati e sedici incassati, medesima statistica della Lucchese. Da qualche giorno si sta allenando con la Viterbese il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano: vedremo se i dirigenti riusciranno in tempo per sabato il classe 1991 che ritroverebbe quel Raffaele con cui ha già lavorato in quel di Potenza. Club laziale peraltro ancora in corsa nella Coppa Italia di categoria, competizione arrivata agli ottavi di finale dove i gialloblù se la vedranno con l’Ancona. I cinque precedenti al Porta Elisa parlano di tre successi di marca locale e due pareggi. È datato 6 novembre 2016, Serie C girone, A il 2-1 con la Pantera, guidata in panchina da Nanu Galderisi, regolò i laziali. De Feo e il calcio di rigore di Terrani resero inutile il momentaneo pareggio di Diop.

Senza l’infortunato Foglia e lo squalificato Dario D’Ambrosio, gemello del pari ruolo dell’Inter Danilo, Raffaele non dovrebbe discostarsi più di tanto dal 3-5-2 utilizzato contro il Siena. Tra i pali spazio al classe 2000 Riccardo Daga, uno dei pochi riconfermati dalla scorsa annata. Scelte quasi obbligate nel terzetto difensivo dove toccherà al baby Filippo Marenco, prelevato in prestito dalla Fiorentina, sostituire D’Ambrosio in un reparto completato da Martinelli, 37 presenze nella Lucchese edizione 2018-2019, e dall’olandese Junior Van der Velden. Sulla fascia mancina agirà Oliver Urso mentre dalla parte opposta si va verso la conferma dello sloveno Daniel Pavlev, ingaggiato in estate dopo la mancata iscrizione del Chievo Verona. Il mediano davanti alla difesa sarà il nazionale lituano Linas Megalatis, scortato ai suoi lati dal duttile Riccardo Calcagni, portato otto anni fa a Lucca proprio da Bruno Russo, e da Errico che potrebbe spuntarla nel ballottaggio con l’italo-tedesco Domenico Alberico. Zero dubbi, invece, per la coppia d’attacco, altro bel banco di prova per la difesa rossonera. Il brasiliano ex Livorno Murilo e la seconda punta Emilio Volpicelli, reduce da un’esaltante stagione da 14 gol a Matelica, saranno i prescelti. Proprio il giocatore napoletano, miglior marcatore dei suoi con quattro centri, sarà l’osservato speciale anche in virtù della sua abilità sui calci piazzati.