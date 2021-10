A.S. Lucchese



Lucchese, nuovo colpo per la mediana: preso l’ex Lazio Minala

lunedì, 25 ottobre 2021, 17:49

di michele masotti

Dopo aver conquistato sette punti in tre partite che hanno migliorato la propria posizione, adesso i rossoneri sono a +4 sulla zona playout, la Lucchese ha piazzato un super colpo per la propria mediana. Preso dagli uomini mercato della Pantera, con in testa il direttore sportivo Daniele Deoma, il possente centrocampista ex Lazio e Salernitana Joseph Minala, da oggi presente a Lucca.

Il classe 1996, fermo da poco meno di un anno dopo la stagione maturata nella Super League cinese con l’Fc Qindgao, domani svolgerà l’allenamento con i suoi possibili nuovi compagni agli ordini di Guido Pagliuca. Minala, si è allenato fin qui con un club laziale di Serie D.

L’arrivo di Minala, il terzo camerunense nella storia della Lucchese dopo Pierre Wome e Jonathan Bitep, consente ai rossoneri di contare su di una mezzala dal fisico dirompente e da una certa facilità di inserirsi nelle aree di rigore avversarie.

Dopo aver debuttato in A con la Lazio a soli 17 anni, il calciatore di Yaoundè ha collezionato 86 presenze e 10 gol in B con le maglie di Latina, Bari e Salernitana prima dell’esperienza in terra cinese. Svincolatosi dalla Lazio lo scorso 1 luglio, Joseph Minala sarebbe pronto a rilanciarsi nel palcoscenico del calcio italiano ripartendo. La granitica coppia in mediana con Shaka Elklu Mawuli stuzzica già, e non poco, la fantasia dei supporters rossoneri.

Un rinforzo che permetterà, inoltre, alla Lucchese di tutelarsi in reparto non proprio folto a livello numerico in virtù dei continui infortuni subiti da Picchi, un elemento sui mister Pagliuca faceva e fa tuttora un grosso affidamento. L’arrivo di Minala comporterà, alla riapertura del mercato di gennaio, molto probabilmente la partenza di un centrocampista over.