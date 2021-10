A.S. Lucchese



Lucchese, Pagliuca: “Viterbese ostica ma noi dobbiamo dare continuità”

venerdì, 22 ottobre 2021, 13:12

di michele masotti

La terza e ultima partita di questa densa settimana per la Lucchese prevede il match interno, calcio d’inizio domani alle 17.30, contro una Viterbese ultima in classifica ma ringalluzzita nel morale dopo il 2-0 inflitto al Siena. Per la sfida ai laziali, nelle cui fila militano gli ex Calcagni e Martinelli, Guido Pagliuca dovrà rinunciare agli infortunati Picchi, Zanchetta, Nannini e Baldan e allo squalificato Fedato. Nella nota inviata dal club agli organi di informazione, il condottiero della Pantera non intende piangersi addosso sugli assenti, riponendo una grande fiducia su chi domani scenderà in campo.

“Con domani si chiude una settimana intensa, con tre partite in sette giorni. Dobbiamo dare innanzitutto continuità alle prestazioni, perché i risultati sono e saranno una diretta conseguenza.” – è l’incipit del tecnico cecinese- “Bisogna far fronte agli infortuni di giocatori esperti e contiamo di farlo grazie all’impegno e ai valori di tutto il gruppo, che ha risposto fino ad oggi al meglio. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Fedato, incappato nella squalifica a causa di una discutibile ammonizione. Chi lo sostituirà saprà fare altrettanto bene: basta vedere un nostro allenamento per capire che questi ragazzi son tutti pronti per giocare e dare battaglia. Mangiano il campo, vogliono mettermi nelle scelte e io ne sono ben contento.”

Per quanto concerne la formazione, va detto che Pagliuca avrà nuovamente a disposizione Frigerio: da capire se il classe 2001 sarà nelle condizioni di partire dal primo minuto. Qualora non fosse pronto, l’allenatore rossonero potrebbe rilanciare in mediana Bensaja, il grande ex di turno. In attacco il posto di Fedato dovrebbe essere preso con Nanni mentre dovrà essere valutato l’opportunità di concedere una nuova chance da titolare a Gibilterra. Focalizzando l’attenzione sulla squadra di Raffaele, Guido Pagliuca ha speso parole importanti per i gialloblù. “La Viterbese è una buona squadra, avversario ostico che sapremo affrontare con serenità e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo lottare per il nostro amico Dollaro.”

Lucchese-Viterbese sarà diretta da Luca Zucchetti di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Marco Sicurello di Seregno.