A.S. Lucchese



Lucchese, tutto pronto per la trasferta di Modena. Pagliuca: “Il nostro obiettivo resta la salvezza”

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:59

di michele masotti

Consueta conferenza stampa per Guido Pagliuca alla vigilia della difficile trasferta di Modena dove domani, calcio d’inizio fissato per le 17:30, la Lucchese affronterà una delle principali candidate alla promozione. Reduce dal 2-2 contro il Teramo, che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca per le modalità con cui è maturato, la Pantera in terra emiliana dovrà fare a meno degli infortunati Picchi, Panati e Zanchetta ma potrà contare su Bellich, ristabilitosi a tempo di record dopo il riacutizzarsi del problema muscolare accusato martedì. Al di là della difficoltà della partita contro un rivale che ha mille maniere per punirti alla prima disattenzione, il tecnico cecinese ha voluto rincuorare e difendere la squadra dall’accusa di attuare una fase difensiva non impeccabile.

“Capisco che ci sia del rammarico per come abbiamo incassato il gol del 2-2, partito da un fallo su Nanni, contro il Teramo, squadra di tutto rispetto, però leggere che la nostra difesa sia un colabrodo dà fastidio.” – è il parere di Pagliuca- “Penso che tutti debbano aver chiaro che ci mancano 33 punti al nostro obiettivo, ovvero la salvezza. Ricordo che siamo una delle formazioni costata meno di tutto il girone. Per questo va elogiata la società che, oltre ad aver compiuto un notevole sforzo nell’ottenere il ripescaggio, ha ingaggiato tanti ragazzi dall’ottimo valore tecnico. Sui gol incassati non darei delle colpe individuali. Abbiamo una difesa crescere che può crescere solo attraverso il duro lavoro settimanale. In alcuni casi, vedi le carambole sulle reti del Teramo, siamo stati anche sfortunati. Ammetto che questo gruppo già nutre un amore per questi colori e per la città superiore addirittura a quello mostrato dalla vincente rosa che allenai nella mia prima esperienza qui. Dobbiamo crescere sulla gestione del pallone quando siamo in vantaggio. Al di là del possibile fallo su Nanni in occasione del 2-2, ci siamo fatti sorprendere da un cross dalla trequarti. Deve essere una crescita veloce per elementi giovani, alcuni dei quali non abituati a giocare da titolari in C, perché in questo campionato nessuno ti regala niente.”

Al “Braglia” Pagliuca dovrà fare i conti con una mediana dagli uomini contati in virtù delle assenze di Picchi, Zanchetta e Panati. “Picchi ne avrà per qualche settimane così come Panati.” – precisa il condottiero della Pantera- “Semmai dovesse mancare in futuro Bensaja (entrato in diffida nda) cercheremo di adattare qualcuno davanti alla difesa visto che Zanchetta, il suo sostituto naturale, è ai box. Come squadra dobbiamo essere bravi a mettere nelle condizioni Bensaja, ragazzo splendido, di esprimere al meglio il suo valore toccando più palloni possibili. Detto ciò, anche lui deve crescere in fase difensiva. Contro una big del girone come il Modena non possiamo permetterci di correre meno di loro.”

Sulla formazione anti canarini Pagliuca non si sbottona, ma potrebbero esserci qualche variazioni come l’inserimento dal primo minuto di Visconti e Belloni.