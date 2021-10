A.S. Lucchese



Lucchese, ultimi preparativi in vista della Vis Pesaro. Pagliuca: “Ci aspetta un match difficile”

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:59

di michele masotti

A distanza di 34 anni dal quinto ed ultimo precedente, allora finì 0-0, Lucchese e Vis Pesaro domenica, calcio d’inizio per una volta alle vecchie 14:30, torneranno ad affrontarsi in una partita che mette in palio punti pesanti. Attardata di due lunghezze in classifica rispetto ai marchigiani, 7 per i rossoneri 9 per gli ospiti, la formazione di Guido Pagliuca vorrà a tutti i costi riassaporare il gusto della vittoria, che manca ormai da tre turni. Reduce dalla bella ma sfortuna sfida di Modena, con i canarini capaci di ribaltare il punteggio nel recupero, la Pantera troverà dinanzi a sé una formazione organizzata ma certamente alla portata.

“Contro la Vis Pesaro sarà la prima partita di un trittico importante per il nostro cammino: ogni match presenterà una tipologia di difficoltà differente.” – è il pensiero di Guido Pagliuca- “Logicamente il piano partita sarà diverso rispetto a quello attuato a Modena dove non meritavamo assolutamente di perdere. La squadra di Banchini si muove in maniera organica, chiudendo bene tutti gli spazi una volta sotto la linea della palla. Per questo motivo dovremmo essere bravi a velocizzare la manovra e a mantenere un certo equilibrio, sia sul piano tattico che mentalmente. Domenica dovremo cercare di ottenere il massimo. I nostri giocatori di maggiore qualità dovranno essere bravi a vincere quei tanti uno contro uno che la partita proporrà.”

Il trainer cecinese ha voluto riavvolgere il nastro su queste prime sette giornate di campionato, dove la Lucchese, vuoi per sfortuna vuoi per alcuni difetti da cancellare, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato sul campo. “Ci dispiace chiaramente aver perso dei punti per strada, anche se abbiamo affrontate formazioni di assoluto livello. Non vedo onestamente dei problemi per il proseguo del torneo.” – ha dichiarato Pagliuca- “A Modena, come in altre partite, la squadra ha disputato una grossa partita, mettendo sotto per 85’ i canarini. Quello che è successo negli ultimi otto minuti, recupero compreso, rientra in un aspetto mentale sul quale questo gruppo può migliorare. È difficile prevedere come tali dinamiche, così come quelle arbitrali, possano influire nell’arco del match. I ragazzi devono prendere quello di buon fatto, aggiungendovi quel pizzico di rabbia che deriva dall’ultima giornata. Fermo restando che l’esperienza vada allenata, mi assumo le responsabilità. Mi auguro che i tifosi possano darci una grossa mano. Il loro supporto incondizionato, che non ci fanno mai mancare, sarebbe una nuova spinta in più per noi.”

Capitolo formazione anti Vis Pesaro. Possibile che il trainer possa concedere nuovamente fiducia dal primo minuto a Nicholas Bensaja, tenuto a riposo in quel di Modena. “Domenica a centrocampo ci servirà qualità e Nicholas è il giocatore giusto.” – rivela Pagliuca- “Ci sono ancora due-tre giocatori che non si sono ripresi totalmente dall’ultima partita. Soltanto in prossimità di domenica deciderò se impiegarli dal primo minuto o schierarli durante l’incontro. Giudizio su Belloni? Considerando che il ragazzo per ora è al 60% della condizione, a Modena ha fatto un buon match considerando l’attuale suo minutaggio.” Probabilmente il fantasista massese domenica dovrebbe partire dalla panchina; al suo posto potrebbe nuovamente scoccare l’ora di Nanni, preservato dalla nazionale di San Marino per la proibitiva trasferta in terra polacca.



Foto Alcide