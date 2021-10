Mini abbonamenti e info biglietti Lucchese - Vis Pesaro

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 2 ottobre 2021, 17:24

In “cauda venenum”, il veleno sta nella coda come dicevano i latini, per una buona Lucchese castigata in pieno recupero da una doppietta dell’ex Marotta che ha risposto all’iniziale vantaggio dell’altro ex della serata, ossia Francesco Fedato

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:59

Consueta conferenza stampa per Guido Pagliuca alla vigilia della difficile trasferta di Modena dove domani, calcio d’inizio fissato per le 17:30, la Lucchese affronterà una delle principali candidate alla promozione

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:42

L’ultima tappa del trittico di match in sette giorni per la Lucchese, reduce dall’amaro pareggio interno contro il Teramo, risponde al nome dello stadio “Alberto Braglia” di Modena contro una delle principali accreditate, alla luce di un faraonico mercato estivo, per il salto in cadetteria

martedì, 28 settembre 2021, 18:13

Sfuma a cinque minuti dalla fine la seconda vittoria consecutiva interna per la Lucchese, bloccata sul 2-2 dal pericolante Teramo. I rossoneri, bravi a capovolgere lo svantaggio iniziale, non sono riusciti a infliggere il colpo del k.o. quando gli abruzzesi erano in netta difficoltà

sabato, 25 settembre 2021, 14:18

Un’ingenua Lucchese subisce la terza sconfitta stagionale, 3-1 il finale, per mano della non irresistibile Ancona-Matelica. Il primo pomeriggio dorico ha mostrato quelle lacune ancora esistenti nel gruppo rossonero

venerdì, 24 settembre 2021, 20:09

La prima settimana piena, i rossoneri infatti saranno chiamati a giocare tre match ravvicinati, per una rinfrancata Lucchese si apre con la trasferta di Ancona, entità che sopravanza in classifica di una lunghezza la Pantera