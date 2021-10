A.S. Lucchese



Modena, Tesser guida una fuoriserie per centrare la Serie B

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:42

di michele masotti

L’ultima tappa del trittico di match in sette giorni per la Lucchese, reduce dall’amaro pareggio interno contro il Teramo, risponde al nome dello stadio “Alberto Braglia” di Modena contro una delle principali accreditate, alla luce di un faraonico mercato estivo, per il salto in cadetteria. L’acquisizione in estate del club da parte della Rivetex della famiglia Ravetti, importante asset nel campo dell’abbigliamento maschile culminata con la vendita nello scorso dicembre del marchio Stone Island alla Moncler, ha ulteriormente alzato l’asticella dei canarini, ripartiti nell’estate 2018 dopo il fallimento dell’inverno 2017 che portò all’esclusione dal campionato in corso (era il girone B di Serie C nda). Reduci da un avvio di stagione balbettante, capitan Pergreffi e compagni nel turno infrasettimanale hanno colto un pesante successo in rimonta, 1-2 il finale, in casa del Cesena. Servirà una grande Lucchese domani, calcio d’inizio alle 17:30, per muovere una classifica che vede le due contendenti separate da tre lunghezze in favore dei locali. Pagliuca, al rientro in panchina dopo l’ennesimo turno di stop, non snaturerà il modulo tattico della sua squadra ma cambierà un paio di interpreti. Possibile staffetta sulla sinistra tra Nannini e Visconti così come in attacco Belloni, ex gialloblù assieme a Francesco Fedato, potrebbe essere riproposto in luogo di Gibilterra. Da capire, inoltre, quale sarà la scelta del trainer cecinese per quanto concerne il portiere. In terra emiliana, con lo stadio intitolato al plurimedagliato olimpico ginnasta modenese Alberto Braglia, la Lucchese non potrà permettersi quei lapsus difensivi che le sono costati quei 3-4 punti in più che la Pantera, per quanto espresso in campo, avrebbe meritato.

Fondato nel 1912 il Modena Football Club 2018, denominazione assunta per non far sparire il calcio nella città emiliana, ha disputato 13 campionati di Serie A, l’ultimo dei quali nella stagione 2003-2004 e ben 50 in cadetteria. Memorabili le sfide con la Pantera tra il biennio 1989-1991 quando le due compagini, ambedue allenate da tecnici sanguini e preparati come Corrado Orrico e Renzo Ulivieri, diedero vita ad un’accesa rivalità sia in C1 che in B. Distante cinque punti dalla capolista Reggiana la squadra di Attilio Tesser, navigato allenatore che sa come si vince un campionato di Serie C come testimoniato dalla sue esperienze di Cremona, Novara e Pordenone, ha sin qui incassato quattro reti delle otto siglate. Bottino offensivo non proprio esaltante se si considera l’arsenale a disposizione dei canarini. Gli emiliani, che contano tra le loro fila gli ex rossoneri Marotta, Baroni e Renzetti, sabato dovranno rinunciare al possente centravanti Ogunseye, espulso a Cesena e fermato per tre turni dal giudice sportivo.

Tesser dovrebbe riproporre il consueto 4-3-1-2 con qualche variazione nell’undici iniziale, potendo contare su un organico ricco di alternative in tutti i reparti. Turnover che non riguarderà il numero uno Riccardo Cagno, uno dei cinque riconfermati dalla scorsa stagione. Come terzino destro dovrebbe riprendere il posto da titolare l’esperto Matteo Ciofani, arrivato in estate dal Bari, mentre sulla fascia opposta potrebbe essere concesso un turno di riposo al classe 1988 Matteo Renzetti con l’italo-brasiliano Azzi avvantaggiato nel ballottaggio con il versiliese scuola Fiorentina Ponsi. Capitan Pergreffi e Silvestri comporranno la coppia di difensori centrali. Le chiavi della regia gialloblù sono piedi di Fabio Gerli con ai suoi lati Fabio Scarsella, un fedelissimo di Tesser, e Manuel Di Paola, preferito in un discorso di rotazioni a Duca e all’ex Monza Armellino. Pochi dubbi ci sono sul fantasista che sarà Luca Tremolada, elemento con tanti anni di Serie B alle spalle e letale sui calci piazzati. Le opzioni a Tesser non mancano neppure in attacco. Il tecnico friulano dovrebbe confermare il man of the match del “Manuzzi” di Cesena, ossia il baby Nicholas Bonfanti che potrebbe far coppia con un vecchio bucaniere dell’area di rigore come Alessandro Marotta, 28 presenze e 15 gol in maglia rossonera nella stagione 2010-2011. L’ex Pisa Mattia Minesso e il promettente Romeo Giovannini rappresentano due calciatori in grado di cambiare volto al match nella ripresa.

I 18 precedenti in terra emiliana raccontano che sulla ruota del “Braglia” il segno che va per la maggiore è l’X. Otto volte i confronti diretti sono finiti in parità, sette vittorie dei canarini e tre blitz della Pantera, l’ultimo dei quali risale alla Serie B edizione 1990-1991. La sfida tra le due neopromosse, entrambi salirono dal girone A dell’allora C1, venne decisa da un tiro di Castagna deviato nella propria porta dal centrocampista Cappellacci. È datato 25 febbraio 2001, sempre nella terza serie nazionale, il 2-0 griffato Fambrini e Grieco con cui il Modena, poi promosso a fine stagione, si impose sulla Lucchese allenata da Maurizio Viscidi.

Modena-Lucchese sarà diretta da Antonino Costanza di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Bonomo e Amedeo Fine di Battipaglia.