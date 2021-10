A.S. Lucchese



Pagliuca dopo la vittoria: "Tutto il merito va ai ragazzi"

sabato, 16 ottobre 2021, 17:15

Guido Pagliuca commenta con entusiasmo la vittoria della sua Lucchese nel derby contro Pontedera elogiando il lavoro dei giocatori in campo.



"Tutto il merito di questa bella vittoria - afferma nel post-partita - va ai ragazzi, al grande gruppo che ho a disposizione. Hanno dimostrato anche oggi grande carattere, capacità di imporsi, con una prestazione grandiosa, l'ennesima. Sono contento di tutti questi ragazzi, anche di chi non è sceso in campo. So di poter contare su un gruppo che ogni giorno sta lavorando e migliorando sotto ogni punto di vista. Sappiamo come e dove dobbiamo lavorare e lo faremo con il solito impegno e amore per questi colori. Avanti per la nostra strada".