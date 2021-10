A.S. Lucchese



Reggiana, il nuovo corso di Diana cerca il pronto ritorno in Serie B

sabato, 30 ottobre 2021, 13:00

di michele masotti

Capolista con un punto di vantaggio sul Cesena, unica formazione imbattuta, miglior attacco del torneo con 20 reti e seconda miglior difesa con sei gol incassati. Sono questi i numeri fatti registrare dalla Reggiana, prossima avversaria di una Lucchese che salirà lunedì 1 novembre, calcio d’inizio alle 17:30, al “Mapei Stadium” fu “Giglio con l’obiettivo di giocare uno scherzetto ai granata. Retrocessi da quella cadetteria che avevano riconquistato dopo ventuno anni di attesa, capitan Rozzio e compagni possono contare su una rosa ricca di alternative, specialmente nel reparto offensivo, che ha subito recepiti i diktat tattici di Aimo Diana, uno dei tecnici emergenti della terza serie nazionale. Con una rosa rinnovata in buona parte, se sono andati infatti diversi protagonisti della promozione in B della stagione 2019-2020, il tecnico bresciano, un passato da forte centrocampista laterale di Sampdoria, Parma, Torino e Reggina arrivando fino alla nazionale, nella città del tricolore ha portato le prerogative di quel calcio brillante mostrato a Renate. Possesso palla dinamico, ricerca delle corsie e una certa facilità nel verticalizzare per premiare i movimenti dei due attaccanti. Si tratta dell’ostacolo più alto per i rossoneri capaci, però, fin qui di giocare alla pari, se non addirittura meglio, delle big incontrate sino ad ora. In quelle occasioni a far pendere la bilancia dalle parti delle rivali della Pantera, vedi match contro Modena e Cesena, sono stati alcuni episodi che la Lucchese dovrà essere brava, senza snaturare il suo gioco e mantenendo alta la concentrazione per tutto l’arco della gara, a non replicare. Rispetto all’undici vittorioso contro la Viterbese, l’unica novità sarà il rientro in attacco di Fedato al posto di Nanni. In mezzo al campo dovrebbe esserci nuovamente una maglia da titolare per Bensaja visto che Frigerio pare non essere al top della forma.

Fondata nel 1919 la Reggiana, anch’essa protagonista suo malgrado di due fallimenti nel 2005 e nel 2018, ha speso gran parte della sua storia facendo la spola tra B e C, con l’apice toccato nei tre campionati (1993-1994, 1994-1995 e 1996-1997) disputati in Serie A. In quelle occasioni hanno vestito la maglia granata alcuni elementi di spessore internazionale come il portiere brasiliano campione del mondo ad Usa 1994 Taffarel, il talentuoso quanto sfortunato portoghese Paulo Futre e l’esperto difensore belga Grun. Risorta dalla ceneri del secondo fallimento, nell’estate 2018 il sodalizio granata ha ripreso l’attività grazie all’impegno di una serie di imprenditori locali tra cui Romano Amadei, patron del main sponsor Immergas, che si è affidato nel ruolo di direttore sportivo a Doriano Tosi, uno degli artefici dalla doppia scalata di fila dei canarini dalla C1 alla Serie A1 tra il 2000 e il 2002.

Dapprima il vecchio “Mirabello” e poi il “Giglio” sono stati avari di soddisfazioni per i colori rossoneri. I ventitre precedenti in terra emiliana parlano di tredici vittorie dei locali, otto pareggi e due blitz della Pantera, l’ultimo dei quali è lo 0-2, Serie C1 girone A, della stagione 2000-2001. Ci pensarono i rinforzi del mercato di riparazione Zhabov e Giraldi a regalare i tre punti alla squadra di Viscidi. Risale alla stagione 2003-2004, sempre nella medesima categoria, l’1-0 con cui la Reggiana si impose grazie alla rete di Marzullo. Detto che non ci sono ex di turno da ambedue le parti, vediamo come dovrebbe disporsi in campo il club dei presidenti Carmelo Salerno e Alessio Gaiani. Privo degli infortunati Venturi, Laezza e Del Pinto, Diana contro i rossoneri riproporrà il 3-5-2 che può trasformarsi, a seconda delle fasi che vive il match, in un 3-4-2-1. Tra i pali, alla luce dell’indisponibilità del titolare Venturi, giocherà Matteo Voltolini. Il pacchetto arretrato è incentrato sul capitano Rozzio, ripartito dalla D con i granata, sul possente ex Cittadella Agostino Camigliano e sull’esperto Alessio Luciani. Sua fascia destra i rossoneri dovranno prestare particolare attenzione alle incursioni di Guglielmotti, classe 1994 che ha seguito l’attuale tecnico granata dopo le annate di Renate. Sul lato opposto, invece, ha ripreso ad allenarsi da pochi giorni il titolare Contessa, arrivato in estate dal Catanzaro. Se il trentunenne di Francavilla Fontana darà le adeguate garanzia partirà dal primo minuto, altrimenti ci sarà un ballottaggio tra Neglia (già 3 reti a referto sebbene non sia un titolare fisso) e Cauz, con il primo favorito. Il playmaker davanti alla difesa risponde al nome di Luca Cigarini (362 presenze e 18 gol in A con le maglie di Parma, Atalanta, Napoli, Crotone, Cagliari e Sampdoria) colpo grosso della sessione estiva di calciomercato della Reggiana. Ai suoi spazi all’esperienza di Sciaduone, calciatore con tanta Serie B alle spalle e l’ex enfant prodige della Juventus targata Ciro Ferrara Fausto Rossi, con l’ex Modena Muroni pronto a subentrare a match in corso. Nel reparto offensivo Diana ha letteralmente l’imbarazzo della scelta, con cinque giocatori di alto livello in lotta per due maglie. A far coppia con Zamparo, miglior marcatore dei suoi con sei centri, dovrebbe essere Eric Lanini, profondo conoscitore della categoria. Scappini, la seconda punta Rosafio e la “scommessa” Sorrentino (pescato dai senesi del Lornano Badesse in D) rappresentano i validi sostituti.