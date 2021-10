A.S. Lucchese



Intervallo al “Mannucci”: squadre al riposo sul 2-2

sabato, 16 ottobre 2021, 14:44

di michele masotti

2-2

Pontedera (3-5-2): Sposito, Shiba, Espeche e Bakayoko; Milani, Catanese, Caponi, Barba e Perretta; Mutton e Magnaghi A disposizione: Angeletti, Santarelli, Parodi, Pretato, Mattioli, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Benedetti, Regoli e Del Carlo Allenatore: Ivana Maraia

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Papini, Baldan, Bellich e Corsinelli; Frigerio, Shaka Mawluli e Visconti; Belloni; Fedato e Semprini A disposizione: Cucchietti, Bensaja, Bachini, Gibilterra, Babbi, Yakubiv, Nanni, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Brandi e Dumbravanu Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Milone di Taurianova (Assistenti Fumarulo di Barletta e Rispoli di Locri)

Marcatore: 3’ e 34’Semprini, 6’Mutton e 8’Bakayoko

Note: Calci d’angolo 2-2. Ammoniti Baldan, Shiba e Catanese

Un trittico di partite in sette giorni per imprimere un cambiamento ad una classifica che vede la Pantera attualmente in zona play-out. La prima tappa di questo tour de force propone alla Lucchese la trasferta del “Mannucci” di Pontedera di fronte ad una squadra che tra le mura amiche ha ottenuto 10 degli 11 punti totali. Privo di Nannini, Picchi e Zanchetta, Pagliuca piazza terzino destro Papini mentre in mediana viene rispolverato il terzetto Frigerio-Shaka-Visconti che fece bene a Modena. Nuova panchina per Nicholas Bensaja. Belloni, recuperato in settimana, viene posizionato alle spalle di Fedato e Semprini. Maglia da titolare anche per il grande ex di turno Marcos Espeche, ristabilitosi dopo l’infortunio alla zigomo. Oltre 200 i tifosi rossoneri scesi in terra pisana per sostenere, ancora una volta, i rossoneri.

Come avvenuto nello scorso turno di campionato, la partenza dei ragazzi di Pagliuca è magistrale, colpendo subito grazie all’asse degli ex di turno Corsinelli-Semprini. Corre il 3’ quando il laterale versiliese serve al centro un pallone che l’attaccante romano tramuta nello 0-1 con un preciso interno destro. Quarto centro in campionato per Semprini. Il vantaggio della Pantera, però, dura solo 180 secondi. Ancora una volta a punire gli ospiti è una palla da fermo. Dalla sinistra capitan Caponi pennella al centro per Mutton, abile a sfruttare una non perfetta uscita di Coletta. Completamente immobile la retroguardia ospite che aveva lasciato solo, oltre all’autore del gol, anche Shiba. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone al centro, che l’azione in fotocopia, dalla medesima mattonella, si materializza. Altro cross di Caponi, seconda uscita imprecisa di Coletta, per la deviazione volante di Bakayoko. Doccia gelata per la Lucchese, chiamata ad una grande reazione. Quinto gol consecutivo su palla inattiva dai rossoneri. Al 15’ ci prova Fedato a dare una scossa ai suoi ma il suo mancino non crea problemi a Sposito. La partita continua a farla la Pantera, nuovamente vicina al pareggio sempre con la seconda punta veneta, sfortunata nel veder uscire di un soffio il suo diagonale. Al minuto numero ventiquattro Coletta mette una pezza al buco difensivo di Baldan spendendo il corner il destro ravvicinato di Magnaghi. La punta lombarda ci riprova attorno alla mezzora ma la sua conclusione, peraltro deviata, non inquadra lo specchio della porta.

Dove aver incassato tanto sui calci da fermo, la Lucchese prova a restituire il favore con la medesima moneta. Al 33’ ci vuole un gran riflesso di Sposito per negare la gioia personale a Bellich. Sugli sviluppi del seguente corner, battuto corto, il potente tiro di Fedato trova la deviazione vincente del solito Semprini che spiazza il portiere granata. 2-2 e grande abbraccio tra l’attaccante romano, che ha già superato il suo massimo storico di reti stagionali, e Guido Pagliuca. Il derby, per quanto divertente, continua ad avere un andamento altalenante. Al 35’ Visconti concede un saggio delle sue proverbiali progressioni arrivando fino in area per poi essere fermato dall’intervento, non proprio ortodosso, di Shiba. Gli estremi del penalty ci sarebbero ma non per Milone che lascia correre. Prima dell’intervallo da annotare il provvidenziale salvataggio di Shiba, uno dei tre ammoniti della frazione, sul tentativo a colpo sicuro di Fedato.

Notizia in aggiornamento