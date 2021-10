A.S. Lucchese



Lucchese ci ha preso gusto: Shaka Mawuli stende la Viterbese

sabato, 23 ottobre 2021, 17:36

di michele masotti

1-0

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Papini, Bellich, Bachini e Corsinelli; Shaka Mawuli, Bensaja e Visconti (54’Frigerio); Belloni (86’Babbi); Nanni e Semprini (79’Dumbravanu) A disposizione: Cucchietti, Gibilterra, Panati, Qurini, Yakubiv, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero e Brandi Allenatore: Guido Pagliuca

Viterbese (3-5-2): Daga, Marenco, Martinelli e Van Der Velden; Pavlev (46’Volpe), Calcagni, Megelaitis (90’Simonelli), Alberico (46’Fracassini)(81’Capanni) e Urso; Murilo e Volpicelli (70’Errico) A disposizione: Bisogno, Ricchi, Foglia e Zanon Allenatore: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Luca Zucchetti di Foligno (Assistenti Cadirola di Milano e Sicurello di Seregno)

Marcatore: 10’Shaka Mawuli

Note: Espulso al 62’ Urso per doppia ammonizione. Ammoniti Martinelli, Papini, Murilo, Bachini, Raffaele, Nanni, Megelaitis e Pavlev. Calci d’angolo 5-5. Recupero 0’ e 6’

Settimana da incorniciare per la Lucchese che supera di misura, match winner il solito immenso Shaka Mawuli, la Viterbese al termine di una bella “battaglia”. Contro una formazione reduce dalla prima vittoria in campionato, la Pantera ha saputo soffrire e resistere alle molte mischie create dai laziali, rimasti in inferiorità numerica per l’ultima mezz’ora. Una gestione finale non proprio da manuale, ma oggi c’è, a nostro avviso, da rimarcare i passi avanti sul piano della concretezza di questa squadra. Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che la stragrande maggioranza dell’undici titolare odierno ha giocato titolare le tre partite di questa settimana. Inevitabile che la Lucchese abbia risentito qualcosa sul piano delle energie e della tenuta fisica. La quarta vittoria stagionale, peraltro meritata, è il viatico migliore per l’affascinate confronto di lunedì 1 novembre quando capitan Coletta e compagni faranno visita alla capolista Reggiana.

Dopo due impegni esterni consecutivi, valsi peraltro quattro punti, la Lucchese conclude questo tour de force ospitando la Viterbese degli ex Martinelli e Calcagni, entrambi titolari nell’undici scelto da Raffaelle. Senza Baldan, Picchi, Zanchetta, Nannini e lo squalificato Fedato, Guido Pagliuca mantiene il consueto 4-3-1-2 cambiando due uomini rispetto alla formazione che ha impattato martedì scorso a Fermo. Nanni prende il posto dell’attaccante veneto mentre il trainer cecinese concede una nuova opportunità a Nicholas Bensaja, unico ex tra le fila dei locali. Priva di Adopo e di capitan Dario D’Ambrosio, i laziali confermano il 3-5-2 con il giovane Marenco scelto per completare il pacchetto arretrato assieme a Martinelli e Van Der Velden. Davanti spazio al tandem Murilo-Volpicelli, con il recuperato Foglia arruolabile solo per la panchina.

Approccio del match dei rossoneri in linea con le ultime esibizioni. Una buona circolazione della palla e una feroce fase di pressione sui portatori di palla laziali, piuttosto storditi, sono la ricetta della formazione di Pagliuca che si riscopre cinica, colpendo alla prima chance. Corre il 10’ quando una bella pennellata dalla sinistra del multitasking Elia Visconti premia il puntuale inserimento areo di Shaka Mawuli che di testa sentenzia Daga. Secondo gol in campionato per il centrocampista ex Sambenedettese, una delle colonne della Pantera. Timida reazione dei laziali, quest’oggi in maglia bianca con strisce diagonali gialloblù, che sfondano sulla sinistra con Alberico ma il traversone basso dell’italo-tedesco non trova nessuno a centro area per ricevere il suo suggerimento. La partita vive su una serie di duelli molto interessanti. Spicca quello tra Martinelli e Nanni, con l’attaccante sammarinese che non ha paura nel cercare il corpo con l’esperto difensore aretino. Al 32’ sugli sviluppi di un corner, Bellich salta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. Le emozioni latitano ma questo, perdonateci la franchezza, è un problema della Viterbese, irretita dall’attenta organizzazione tattica dei padroni di casa. Pavlev e Martinelli finiscono nel taccuino di Zucchetti. Sul finire del primo Daga tiene in partita i suoi con un grande intervento. Punizione ben calciata da Bensaja, apparso in crescita rispetto alle precedenti uscite, per la sponda area di Bachini che trova centralmente l’inzuccata ravvicinata di Semprini. L’urlo di gioia al capocannoniere rossonero resta in gola poiché l’estremo difensore ospite piazza un prodigioso colpo di reni. Proprio allo scadere del 45’, Zucchetti non aveva concesso recupero, la Pantera subisce un clamoroso contropiede da un corner a proprio favore. Il dirompente coast to coast del laterale mancino Urso, che si è fatto da area ad area avversaria salta tutti in velocità, viene anestetizzato dalla splendida parata di Coletta. Un intervento che permette alla Lucchese di andare al riposo in vantaggio.

Raffaele, visibilmente insoddisfatto del primo tempo dei suoi, opta per un doppio cambio nell’intervallo. Fuori Pavlev e Alberico, dentro Fracassini e Volpe, con Volpicelli arretrato alle spalle dei due attaccanti per un 3-4-1-2 con cui il tecnico ospite rimodella i suoi. Dopo aver corso un brividio per un’uscita avventurosa di Coletta, Pagliuca effettua il primo cambio con Frigerio in luogo di Visconti, anche oggi uno dei più convincenti. Proprio una galoppata del prodotto del settore giovanile del Milan costringe Urso al secondo giallo nel giro di sei minuti. Davvero una grossa ingenuità quella del numero cinque laziale che lascia i suoi compagni in inferiorità numerica. Al 69’ l’intelligente cross basso di Belloni viene allungato in corner da Martinelli in anticipo sull’accorrente Semprini.

Non sempre la gestione della palla della Lucchese è ottimale mentre, di contro, la Viterbese, consapevole di non aver più nulla da perdere, gioca con maggiore vigoria senza però non andare oltre di un paio di mischie, tutte scaturite da palle inattive. Preoccupato da questa tendenza, il tecnico cecinese decide di passare ad un 5-3-2 con Dumbravanu, al debutto tra i professionisti, al posto di Semprini. Al 81’ sull’ennesima punizione laterale in favore degli ospiti, il colpo di testa di Volpe pare essere vincente ma ci pensa Papini a salvare sulla linea la baracca rossonera. Parallelamente al passare dei minuti sale anche il nervosismo, fotografato da Murilo che strattona un raccattapalle per velocizzare la ripresa delle operazioni. Ne nasce un piccolo parapiglia sotto la gradinata che Zucchetti dipana ammonendo l’attaccante brasiliano.

Il maxi recupero, ben sei minuti i decretati, vede Martinelli andare alla ricerca del più classico dei gol dell’ex ma la sua deviazione volante sorvola la traversa. È l’ultima emozione di una partita non bellissima ma avvincente sul piano dell’agonismo. Vittoria pesante per una Lucchese che entra in zona playoff allungando a +4 sui playout.