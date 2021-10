A.S. Lucchese



Una doppietta dell’ex Marotta condanna all’immeritata sconfitta la Lucchese

sabato, 2 ottobre 2021, 17:24

di michele masotti

2-1

Modena (4-3-1-2): Gagno, Renzetti, Silvestri, Pergreffi e Azzi; Armellino, Gerli (46’Di Paola) e Duca (46’Scarsella); Tremolada (59’Giovannini); Minesso (36’Marotta) e Bonfanti (80’Mosti) A disposizione: Narciso, Ponsi, Baroni, Maggioni, Rabiu e Ciofani Allenatore: Attilio Tesser

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Nannini, Bellich, Baldan e Corsinelli; Frigerio, Shaka Mawluli e Visconti (67’Brandi); Belloni (62’Gibilterra); Fedato (67’Nanni) e Semprini (91’Babbi) A disposizione: Cucchietti, Papini, Bensaja, Bachini, Dumbravanu, Lovisa, Schimmenti e Ruggiero Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento (Assistenti Bonomo e Fine di Battipaglia)

Marcatore: 29’Fedato su rigore, 90’ su rigore e 95’Marotta

Note: Espulso al 72’Silvestri per doppia ammonizione Ammoniti Renzetti, Baldan, Frigerio, Marotta e Shaka Mawluli . Calci d’angolo 3-1. Recupero 2’e 5’.

In “cauda venenum”, il veleno sta nella coda come dicevano i latini, per una buona Lucchese castigata in pieno recupero da una doppietta dell’ex Marotta che ha risposto all’iniziale vantaggio dell’altro ex della serata, ossia Francesca Fedato. Sconfitta immeritata per la Pantera, capace di imbrigliare e gestire bene il quotato Modena fino al 89’ quando il rigore concesso ai locali ha rianimato la squadra di Tesser che, ad onor del vero, fino a quel momento nella ripresa aveva costretto Coletta soltanto ad una parata su calcio piazzato. In superiorità numerica per i venti minuti finali, i ragazzi di Guido Pagliuca tornano a Lucca con l’amarezza per non aver colto un risultato positivo che avrebbero meritato. Se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, va riconosciuto come la Pantera abbia fatto, secondo il nostro modesto e opinabile parere, un passo avanti sul piano difensivo con la propria mediana, in tal senso è stata azzeccata la mossa di schierare Eklu come vertice basso, di fronte ad uno dei pesi massimi di questo girone B. Restano, di contro, la sofferenza sui calci da fermo, il Modena nel primo tempo si era reso pericolo su questo fondamentale e la gestione di alcuni contropiedi sullo 0-1 che potevano essere sfruttati meglio. Nella settimana che porterà alla sfida casalinga contro la Vis Pesaro, salita a nove punti (+2 sulla Lucchese) dopo la vittoria sulla Fermana, capitan Coletta e compagni dovranno essere bravi a riversare sul campo la rabbia per una sconfitta, lo ripetiamo, assolutamente immeritata.

In una sfida che richiama alla memoria i migliori anni dell’indimenticabile era di Egiziano Maestrelli, canarini e Pantera salirono a braccetto in B nella stagione 1989-1990, la Lucchese è di scena in casa di un Modena, partito sì a rilento ma reduce dal pesante successo esterno di Cesena. Contro una delle sei grandi di questo girone B Pagliuca opta per il consueto 4-3-1-2 con sole due variazioni rispetto al match contro il Teramo. Prima panchina stagionale per Bensaja, finito in diffida, rimpiazzato da Visconti, utilizzato come mezzala mancina in una mediana dove sarà Shaka Mawluli ad agire da schermo davanti alla difesa. Torna titolare anche Belloni, ex di turno assieme a Francesco Fedato, nelle vesti di fantasista. Tesser conferma in blocco l’undici corsaro al “Manuzzi” quattro giorni. Bonfanti, match winner del derby, farà coppia offensiva con Minesso mentre l’unico dei tre ex rossoneri a scendere in campo da titolare è Matteo Renzetti, 63 presenze in rossonero dal 2006 al 2008.

In avvio di match c’è subito lavoro per Jacopo Coletta, prontissimo nell’alzare sopra la traversa la conclusione di Gelli. Sugli sviluppi del corner l’incornata di Silvestri finisce sull’esterno della rete. Al 14’ bella combinazione sulla destra tra Azzi-Duca con il cross basso sul secondo palo dove Minesso in scivolata. A fare la partita, come era prevedibile, sono i locali ma la squadra di Pagliuca, ben messa in campo, si difende con ordine per poi tentare di ripartire sulle corsie laterali. Al minuto numero ventidue Bonfanti, sugli sviluppi di una punizione laterale di Tremolada, centra in pieno la traversa. Sei minuti più la Pantera si conquista un calcio di rigore. Senza mai buttare via la sfera, i rossoneri arrivano dalla propria difesa a trovare sfogo sulla corsia destra dove l’uno-due tra Semprini e Fedato viene fermato dal fallo di Silvestri. Calcio di rigore ineccepibile che il classe 1992 trasforma sotto la i tifosi rossoneri spiazzando Gagno. Lo 0-1 toglie delle certezze ai canarini; immediata la contromossa di Attilio Tesser che inserisce una punta di peso, l’ex Marotta, per Minesso. Al 38’ bella galoppata centrale di Visconti, prezioso nei meccanismi del centrocampo a tre, culminata con un potente rasoterra neutralizzato dal numero uno emiliano. Funzione alla grande la catena sinistra con lo stesso Visconti e Nannini che mettono in difficoltà i dirimpettai Azzi e Armellino. Solita partita di sostanza di Shaka, per caratteristiche tecniche meno di Bensaja ma più dinamico del classe 1995.

Nell’intervallo i locali rivoluzionano la propria mediana inserendo Di Paola e Scarsella, interno con il vizio del gol, in luogo di Gerli e Duca. Ad essere pericolosi, però, sono i ragazzi di Guido Pagliuca. Al 50’ un rilancio di Corsinelli innesta la rapidità di Fedato che fugge via a Renzetti ma non inquadra lo specchio della porta da una posizione non impossibile. Il primo cambio rossoneri, che sprecano almeno due potenziali contropiedi in superiorità numerica, arriva al 62’ con la staffetta tra Belloni e Gibilterra. Tre minuti più tardi capitan Coletta respinge lateralmente una velenosa punizione di Di Paola.

L’ingresso in campo di Nanni, fuori un ottimo Fedato, porta subito i suoi frutti poiché Silvestri deve ricorrere alle maniere forti per fermare a centrocampo l’attaccante sammarinese. È il 72’ e il difensore ex Catania pesca il secondo giallo della serata, lasciando in inferiorità numerica il Modena. Sei giri di orologio dopo la bella serpentina di Gibilterra viene ostacolata, nel cuore dell’area di rigore, dall’intervento di Pergreffi. Costanza lascia correre scatenando le proteste degli ospiti. Il penalty viene concesso all’88’ ai locali quando, sul più classico dei lanci della disperazione, il fischietto siciliano sanziona la trattenuta di Baldan su Marotta che dal dischetto realizza, sebbene Coletta avesse intuito la direzione. La beffa completa per i rossoneri si materializza oltre il quinto minuto di recupero. Altra punizione buttata in area ospite, sponda aerea del libero Armellino che il solito Marotta, appostato sul secondo palo, devia in rete regalando ai suoi la seconda vittoria di fila e alla Lucchese una sconfitta immeritata.