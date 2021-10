A.S. Lucchese



Vis Pesaro, una salvezza da centrare puntando su un calcio pragmatico

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:33

di michele masotti

Cestinare definitivamente la beffa di Modena per ritrovare la vittoria, che manca da tre turni, contro una Vis Pesar che ha sì due punti in più dei rossoneri ma resta una compagine assolutamente alla portata di Coletta compagni. È questo lo spirito con cui la Lucchese affronterà domenica al Porta Elisa, calcio d’inizio programmato per le 14:30, i biancorossi marchigiani. Per ottenere la “mission possible” dei tre punti la squadra di Guido Pagliuca, che dovrà fare a meno del lungodegente Picchi, dovrà ripetere la prova sfornata al Braglia registrando, però, una difesa che incassa gol con una disarmante regolarità. Corsinelli, Fedato e Eklu rappresentano, a nostro avvio, un tris da mantenere sul rettangolo verde per tutta la durata della partita. Non è un caso che a Modena l’uscita della seconda punta veneta abbia azzerato le chance di ripartenza alla caccia dello 0-2 dei rossoneri. Pagliuca dovrebbe grosso modo confermare l’undici impiegato sabato scorso, con le uniche novità che potrebbe essere relative ad una staffetta offensiva tra Nanni e Belloni ed il ritorno davanti alla difesa di Bensaja, anche se Eklu in quella posizione ha destato una grande impressione. Ai rossoneri serve maledettamente un successo per rimpolpare una classifica sin qui, al netto dei sopracitati difetti che dovranno essere limati, non meritevole sia per valore complessivo della rosa che per quanto espresso in campionato.

Dal canto suo la Vis Pesaro, club fondato nel 1898 e che nella sua storia non è mai andato oltre la Serie C, in queste prime sette giornate si è dimostrata di essere un complesso mai domo (i marchigiani hanno più volte rimontato da situazione di svantaggio nda) ma al tempo stesso che concede diverse palle gol, specialmente sui calci da fermo, durante l’arco del match.

I cinque precedenti al Porta Elisa tra Lucchese e Vis Pesaro, andati tutti in scena nei campionati di Serie C, sono nettamente a favore della Pantera. Il bilancio parla di un pareggio e quattro successi di marca rossonera, l’ultimo dei quali è il 2-0 della stagione 1969-1970, annata del ritorno tra i professionisti del team allenato da Tagliasacchi. A decidere il confronto furono Parola e l’attaccante Cavallito. In estate la società biancorossa, reduce da una salvezza conquistata con un giornata di anticipo, ha deciso di affidare la conduzione tecnica a Marco Banchini. Classe 1980, l’allenatore lombardo ha guidato per due stagioni e mezzo il Como, ottenendo la promozione in C nel 2018-2019 per poi essere esonerato in avvio del passato campionato. Autentico allenatore giramondo, Banchini vanta esperienze con il KF Teuta (Serie A albanese), in Oceania nelle Isole Vanuatu con l’Amicale Fc e a Malta nel Qormi Fc. Numeri simili alla Lucchese per quanto concerne sia i gol segnati, nove contro gli otto rossoneri, che per quelli incassati, 11 contro i 12 della Pantera.

Il tecnico lombardo, che dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Coppola e degli infortunati Tonso e De Nuzzo ma spera di recuperare Mercandella e l’interessante classe 2001 Saccani, proporrà al Porta Elisa un 3-5-2. Il portiere sarà Alessandro Farroni, arrivato in prestito dalla Reggina. Il capitano e leader del reparto arretrato è Fabio Gavazzi, difensore che vanta una lunga esperienza in categoria con le maglie di Foggia, Albinoleffe, Novara e Mantova. Accanto a lui dovrebbe agire l’ex Fermana Marca Manetta e Francesco Cusumano, alla prima stagione in biancorosso. Sulle corsie laterali si muoveranno a destra Stefano Piccini, scuola Sassuolo, mentre sulla corsia laterale spazio all’ex Cesena Giraudo. Se il tecnico lombardo optasse per una soluzione di esperienza, ecco che potrebbe scoccare l’ora di Matteo Rubin, classe 1988 che vanta 100 caps in A tra Parma, Torino, Siena, Bologna e Chievo Verona. In tal caso Giraudo verrebbe arretrato nel terzetto difensivo in luogo di Cusumano.

Il posto di Coppola davanti alla difesa verrà preso da Domenico Rossi, il cui cartellino è di proprietà del Venezia. Le mezzali dovrebbero essere i giovani Astrologo e Saccani, un classe 2002 capace già di distribuire due assist e guadagnarsi altrettanti rigori. Dalla panchina sono pronti a dare il proprio contributo il rientrante Davide Mercandella e il baby Lombardi. Pochi dubbi in attacco: tutto lascia presagire alla conferma del tandem Alessandro De Respinis-Niccolò Gucci, con l’ex Pistoiese miglior marcatore dei suoi con tre centri.

Lucchese-Vis Pesaro sarà arbitrata da Luigi Catanoso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell’Olio di Molfetta e Marco Ceolin di Treviso.