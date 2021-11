A.S. Lucchese



Alla scoperta del Gubbio, una delle mine vaganti del campionato

venerdì, 12 novembre 2021, 11:33

di michele masotti

Piegate con una certa facilità le resistenze di una volenterosa Aquila Montevarchi, sull’orizzonte della Lucchese si affacciano tre tappe di alta montagna con un crescente grado di difficoltà: trasferta sabato a Gubbio, derby a Siena e chiusura del mese di novembre in quel di Pescara. Un trittico di ferro al quale la Pantera si approccia senza timore e con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. Contro i rossoblù di Torrente, calcio d’inizio fissato per le 17:30, per la Pantera si tratterà di un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff, visto che gli eugubini sopravanzano in classifica di una sola lunghezza (18 punti contro i 17) i prossimi rivali. Per questo match, che si preannuncia ricco di emozioni visto il modo con cui le due formazioni propongono calcio, Guido Pagliuca dovrà sicuramente rinunciare a Nanni e Dumbravanu, entrambi impegnati con le loro nazionali negli ultimi turni di qualificazione a Qatar 2022, ma in compenso avrà a disposizione nuovamente a disposizione Alberto Picchi, che spera di essersi definitivamente alle spalle le noie fisiche che lo attanagliano, e il bomber Mauro Semprini.

Nell’ipoteca griglia di partenza, rituale gioco degli addetti ai lavori in ogni precampionato che si rispetti, il Gubbio era stato, giustamente aggiungiamo noi, inserito in quella schiera di outsider alle spalle delle big five (Modena, Entella, Cesena, Reggiana e Pescara) che si sarebbero dovute giocare la promozione diretta in cadetteria. In estate il direttore sportivo Davide Mignemi, per anni una colonna della fu Sicula Leonzio, ha cambiato volto alla rosa che può contare, infatti, su solo sei riconfermati rispetto all’ultimo campionato. Mister Torrente, da calciatore una bandiera del Genoa degli anni 90’ e protagonista da tecnico su questa panchina della doppia promozione dalla C2 alla B nel biennio 2009-2011, ha tra le mani una rosa di buon livello per la terza serie nazionale. Fondata nel 1913, la società rossoblù disputa i suoi match interni allo stadio “Pietro Barbetti”, impianto intitolato ad uno storico presidente umbro, perito il 7 aprile 1986 durante una “Mille Miglia”. Habituè negli ultimi trent’anni del calcio professionistico il Gubbio, come detto, ha vissuto il punto più alto della sua storia nella stagione 2011-2012 quando disputò il suo unico campionato di Serie. Particolarmente recenti anche gli unici due confronti in terra umbra tra le due compagini, ambedue vinti dalla Lucchese. Risale al 7 settembre 2014, Serie C girone B, lo 0-2 con cui la Pantera, allenata proprio da Guido Pagliuca, sbancò il “Barbetti” grazie alle reti di Nolè e Calcagni. Lovisa, Cucchietti e Fedato sono gli ex eugubini presenti nella rosa rossonera. Numeri alla mano, tredici dei diciotto punti conquistati dai rossoblù sono arrivati proprio dagli impegni casalinghi. Gubbio che vanta anche la quarta miglior difesa (11 gol incassati) mentre sono state 18 le reti segnate.

Torrente, che dovrà rinunciare al giovane Bonini (convocato nella nazionale Under 20) e con molta probabilità agli infortunati Lamanna e Migliorini, opterà per un 4-3-3 nel quale trovano spazio dall’inizio almeno tre under. Uno di questi sarà il portiere Simone Ghidotti, arrivato in prestito dalla Fiorentina e che nella passata stagione affrontò la Lucchese con la maglia della Pergolettese. A sinistra del fronte difensivo agirà il classe 2001 Giuseppe Aurelio mentre dalla parte opposta agirà Shady Oukhadda, nato centrocampista ma all’occorrenza anche terzino. Redolfi e capitan Andrea Signorini, figlio di Gianluca compagno di reparto proprio di Torrente in un grande Genoa di qualche anno fa, formeranno la coppia di marcatori centrali.

Mediana esperta e ricca di qualità quella dei rossoblù. Il play davanti alla difesa sarà Andrea Cittadino, prelevato dal Bisceglie e miglior marcatore dei suoi con quattro centri che fanno il paio con gli altrettanti assist sfornati. Ai suoi lati spazio alle incursioni di Bulverardi e al talento dello spagnolo Sainz-Maza, utilizzabile pure come attaccante esterno. In avanti Torrente dovrebbe scegliere il tridente, completamente rinnovato, composto da Mangni, Sarao e il funambolico Arena (pescato in D dal Messina) con Fantacci e D’Amico pronti a subentrare.

Gubbio-Lucchese sarà diretta da Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel di Latina e Roberto Fraggetta di Catania.