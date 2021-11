A.S. Lucchese



Aquila Montevarchi, una Serie C ritrovata da affrontare con tanti giovani ed entusiasmo

giovedì, 4 novembre 2021, 17:27

di michele masotti

Al ritorno nella terza serie nazionale dopo 21 anni l’Aquila Montevarchi, il club più antico della Toscana essendo stato fondato nel 1902, non ha voluto compiere il passo più lungo della gamba, proseguendo su quella filosofia societaria che le ha permesso di scalare categorie su categorie dopo il fallimento dell’inverno 2011. Tanta corsa, vivacità e ficcanti ripartenze sono le principali armi a disposizione della squadra di Malotti, la più giovane di tutto il girone B con i suoi 22,4 anni di media. Capaci anche di ottenere scalpi importanti come Modena e Virtus Entella, i rossoblù sono comunque una compagine decisamente alla portata per Coletta e compagni, quanto determinati a riprendere il proprio dopo la sconfitta, determinata da due topiche arbitrali, di Reggio Emilia. Domenica al Porta Elisa, calcio d’inizio fissato alle 14:30, la Lucchese dovrà essere brava ad interpretare nella giusta maniera il confronto con la consapevolezza di punire far male all’inesperta difesa aretina in vari modi.

Nel corso della sua ultracentenaria storia l’Aquila Montevarchi ha disputato 44 tornei tra i professionisti (vecchia C2 compresa nda), con la Serie C che rappresentano le colonne d’Ercole per questa cittadina di 25.000 abitanti. Toccato il punto più basso della propria storia con l’esclusione dal campionato di Eccellenza 2011-2012, la ripartenza del calcio rossoblù si è verificata grazie all’allora seconda squadra cittadina, l’Audax Montevarchi, militante in Seconda Categoria. Assunto il titolo di “Club Sportivo Aquila 1902 di Montevarchi”, dalla stagione seguente è iniziata una scalata che l’ha portata in otto anni, sotto la presidenza di Angelo Livi, al rientro tra i professionisti.

Decisamente favorevole alla Pantera il bilancio dei diciassette precedenti disputati al Porta Elisa, con uno score che parla di quindici vittorie di marca locale, un pareggio e un solo blitz dei valdarnesi, il 2-1 della stagione 1984-1985, C2 girone A, con Dati e Bertini che resero vano il momentaneo pareggio di Zappasodi. Risale al 16 novembre 2008, Serie D girone E, il 5-2 con cui la squadra di Favarin, denominata allora Sporting dopo il primo fallimento, schiantò i rossoblù grazie alla doppietta di Belluomini e ai guizzi di Galli, Biviglia e Vannucci. I gol della bandiera del Montevarchi portarono la firma di Ghizzani e dell’autorete di Venturelli. Lucchese che, per la cronaca, dominò quel campionato, risalendo prontamente nei professionisti. L’unico ex di turno sarà l’attuale responsabile tecnico dei valdarnesi, quel Giorgio Rosadini direttore generale della Pantera nella stagione culminata con la vittoria del campionato a Correggio.

I freddi numeri evidenziano come l’Aquila Montevarchi abbia conquistato quattro dei tredici punti complessivi in trasferta, trovandosi ad una lunghezza di vantaggio sulla zona playout. Dodici sono state le reti siglate a fronte delle 21 incassate che fanno della retroguardia valdarnese la più battuta del torneo assieme a Pontedera e Carrarese. Alla terza stagione su panchina Roberto Malotti, che aveva già assaporato la C diversi anni fa con il Prato, per il derby del Porta Elisa dovrà fare sicuramente a meno degli infortunati Biagi, Casiello e Cela mentre restano da valutare le condizioni di Bassano e Lischi, assenti nelle ultime partite.

Dopo aver disposto nelle prime undici giornate i suoi ragazzi in campo con un 3-4-1-2, nel vittorioso 3-1 rifilato al Teramo il tecnico toscano ha optato per un 4-3-3, modulo che ha esaltato le caratteristiche dell’interessamento tridente offensivo Barranca-Gambal-Jallow. Possibile che Malotti, nonostante il deficitario rendimento lontano dal “Manucci” del Pontedera (sede del Montevarchi fino a quando non saranno conclusi i lavori di adeguamento al “Brilli Peri”, confermi l’undici di domenica scorsa. Tra i pali spazio all’ex GhiviBorgo Giusti, un classe 1997 rilanciatosi proprio in Valdarno dopo essere finito in Promozione. Sulla corsie laterali spazio ad altri due riconfermati come Sean Martinelli l’ivoriano Emmanuel Achy. A completare la difesa, la più giovane di tutto il girone B, ecco il classe 2002 scuola Perugia Alessandro Tozzuolo e Eduard Dutu, arrivato in prestito dalla Fiorentina. A portare esperienza a centrocampo spetterà al classe 1993 ex Fano Carpani, il calciatore più vecchio, fa strano dirlo, di tutta la rosa rossoblù. Come mezzali agiranno Mercati, altro classe 2002 prelevato in prestito dal Sassuolo, e Francesco Amatucci, il più giovane capitano di tutta la Serie C con i suoi venti anni. Se Lischi non dovesse recuperare in tempo, le uniche alternative per la mediana sono Mionic e Martorelli. Nessun dubbio in attacco dove il gambiano Jallow, già affrontato dalla Lucchese con la maglia del Cuneo, forma assieme allo sgusciante Barranca, ala pescato in D dal Lentigione e al possente Gambale, anch’egli proveniente dal massimo campionato dilettantistico nazionale e miglior marcatore dei suoi con quattro centri, un tridente che la difesa rossonera dovrà tenere in grande considerazione.

Lucchese-Aquila Montevarchi sarà diretta da Claudio Panettella di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Franco Iacovacci di Latina e Francesco Tagliaferri di Faenza.